Viajar en el Metro y la EMT de Málaga seguirá siendo más barato en 2026 y gratis para menores de 14 años

Interior de una de las estaciones del Metro de Málaga.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar este martes la prórroga de las bonificaciones que desde hace varios años se vienen aplicando a los transportes públicos. La medida incluye la gratuidad para menores de hasta 14 años.

Y, con ello, se abre la puerta a que durante todo el año 2026 tengan continuidad las importantes reducciones económicas en el uso de los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el Metro de la capital de la Costa del Sol.

El paso adelante dado por el Gobierno de España debe ser refrendado ahora por el Ayuntamiento de Málaga, por un lado, y la Junta de Andalucía, por otro, para que los precios que se han venido aplicando durante los últimos meses en estos medios de transporte se mantengan intactos.

¿Y por qué? Porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplica descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años, al tiempo que bonifica el 20% al resto de abonos. Un porcentaje que viene siendo completado por el Consistorio malagueño y el Gobierno autonómico con otro 40%.

Estas ayudas se aplican sobre los títulos multiviaje y abonos; es decir, a través de la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de los metros y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos.

Conforme a esta hoja de ruta es previsible pensar que desde el 1 de enero de 2026, a la espera de que la EMT esté en condiciones de fijar sus nuevas tarifas, los usuarios del transporte público en Málaga capital seguirán pagando lo de hasta ahora.

En el caso del suburbano, estos serían los precios:

Tarjeta Monedero: 0,49 euros.

Tarjeta Joven (hasta 14 años): Gratis.

Tarjeta Joven (15 a 29 años): 0,33 euros.

Familia numerosa: 0,39 euros.

Familia numerosa especial: 0,25 euros.

Familia numerosa + Joven: 0,26 euros.

Familia numerosa especial + Joven: 0,16 euros.

En el caso de los autobuses de la capital, a la espera de que entre en vigor la última modificación de la ordenanza, mantiene el precio del billete sencillo en 1,4 euros, mientras que el viaje al Aeropuerto es de 4 euros.

Los títulos multiviajes están en estos valores, según la web de la empresa municipal: