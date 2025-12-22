¡Otro premio de la Lotería de Navidad en Málaga!: 8 millones en Camino de Suárez con el 25.508

Imagen de archivo de la Administración de Loterías de Camino de Suárez, en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La Lotería de Navidad deja 8 millones de euros en Málaga con el número 25.508. El premio ha recaído en la Administración de Loterías Costa del Sol, ubicada en el número 30 de la calle Camino de Suárez. Se vendieron 40 series premiadas en ese punto, con 200.000 euros cada una. En total, la ciudad ha recibido casi 19 millones de euros con los premios repartidos este año.

Otro 8 millones de euros que llegan a Málaga capital por medio de la Lotería de Navidad.

Al impacto que ya han dejado dos de los quintos premios en el Plaza Mayor y en el Centro Comercial Vialia hay que sumar ahora el segundo de los cuartos premios.

En concreto, el 25.508 se ha dejado sentir de manera muy clara en el distrito Bailén-Miraflores. En concreto, en la calle Camino de Suárez.

Allí es donde se localiza la Administración de Loterías Costa del Sol, en el número 30 de esta popular calle.

De acuerdo con los datos conocidos, son 40 las series vendidas en ese punto, cada una de ellas agraciada con 200.000 euros.

El sorteo de este año está siendo ciertamente benévolo con la capital de la Costa del Sol. De momento, casi 19 millones de euros solo en dos quintos premios y un cuarto. Habrá que esperar a cerrar el cómputo definitivo.