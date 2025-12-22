José, lotero que ha vendido 137 series de un quinto premio en el Vialia de Málaga: "Llevamos 40 años vendiendo el 25.412"

José, el vendedor de la Administración de Loterías de Vialia, en Málaga, junto a Pilar, una de las premiadas, y su hija, Marta. Alba Rosado

Las claves nuevo Generado con IA José Cubero, lotero de la Administración de Vialia en Málaga, ha vendido 137 series del quinto premio de la Lotería de Navidad (25.412), repartiendo 8.220.000 euros. El número 25.412 ha sido tradición en la administración durante 40 años, y muchas familias mantienen la costumbre de comprarlo cada año. Gran parte del premio ha ido a trabajadores y vecinos de Málaga, aunque también ha habido ganadores en Lugo y Bilbao. Los agraciados han celebrado el premio con emoción y discreción, compartiendo la alegría con familiares y compañeros.

José Cubero no olvidará el 22 de diciembre de 2025. Por más que son ya más de 15 años los que lleva al frente de la Administración de Loterías de Vialia, la 14, "una de las más antiguas" de la capital de la Costa del Sol, es este lunes cuando ha regalado millones a sus muchos clientes.

Esta jornada está marcada por las emociones y la alegría compartida. "He repartido 8.220.000 euros. 137 series de otro quinto premio, el 25.412", comenta con orgullo.

Lo especial de este número no es solo la fortuna que ha traído, sino la tradición que lo acompaña: "Llevamos 40 años con ese número", explica, y recuerda cómo muchos compradores vienen siguiendo la costumbre familiar: "Gente viene a por este número porque su abuelo lo compraba".

Aunque admite que es El Gordo de Navidad el que acapara la atención mediática, "esto es mejor". "Mucha ayuda a mucha gente. Está muy repartido y gran parte de los que se lo han llevado son trabajadores", ha explicado.

Gracias a ello, la suerte ha llegado a numerosos malagueños, muchos de ellos comprando su décimo con la ilusión de cumplir pequeños sueños o compartir alegrías con familiares y compañeros.

La emoción también se percibe en los agraciados que han acudido a la administración, aunque con discreción por bandera.

Pilar es una de las agraciadas. "No me lo podía creer", comenta vestida de chándal cuando llega a la administración.

La repercusión del número no se limita a Málaga. Cubero ha recibido llamadas de personas de Lugo y Bilbao, compradores que confiaron en su número histórico.