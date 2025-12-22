La Gata Loca de vuelve a repartir suerte en Málaga: 500.000 euros con una serie del tercer premio

Nadia y Juan, con los premios del sorteo de la Lotería de Navidad de La Gata Loca. Alba Rosado

Las claves nuevo Generado con IA La administración de lotería 'La Gata Loca', en la calle Catapilco de Málaga, ha repartido 500.000 euros con una serie del tercer premio (90.693) de la Lotería de Navidad. Además, se vendió un décimo suelto de uno de los quintos premios, el número 77.715. Juan Jurado y Nadia Lozano, responsables de 'La Gata Loca', han repartido nueve premios mayores en Navidad en los últimos cuatro años. En la capital malagueña, el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 ya ha dejado unos 19 millones de euros en premios.

"La Gata Loca siempre toca". Por más que pasen los años, la máxima de la que vienen haciendo gala Juan Jurado y su mujer, Nadia Lozano, vuelve a cumplirse.

Este año no con el Gordo, como sí ocurrió en 2023, pero sí con una serie completa del tercer premio, el 90.693, lo que hace un total de 500.000 euros (50.000 euros al décimo), y un décimo suelto de uno de los quintos, el 77.715.

Comprar en esta Administración de Lotería, que se esconde en la calle Catapilco, en el distrito de Carretera de Cádiz, es una apuesta segura. Al menos en los últimos años.

Muestra de ello es que Juan y Nadia llevan ya nueve premios mayores en Navidad en los últimos cuatro años.

Hasta el momento, sólo en la capital de la Costa del Sol son ya unos 19 millones de euros los que ha dejado el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2025.