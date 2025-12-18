El Puerto de Málaga echa el freno con la Torre y abre la puerta a pedir nuevos informes a la Abogacía del Estado

Infografías del diseño de la Torre Chipperfield en el puerto de Málaga.

Nuevo episodio en la dilatada y rocambolesca tramitación administrativa y urbanística de la Torre del puerto de Málaga.

El último episodio se ha vivido este jueves en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que ha acordado "no realizar ninguna actuación adicional en relación con este expediente en el momento actual".

Así queda comunicado de manera oficial por el organismo presidido por Carlos Rubio. De acuerdo con los argumentos empleados, esta determinación se produce "a la vista de las dudas existentes sobre el procedimiento seguido y de las consideraciones trasladadas por Puertos del Estado".

Hay que recordar que semanas atrás el ente estatal devolvió el expediente con el proyecto básico de desarrollo del hotel de 5 estrellas Gran Lujo impulsado por el fondo catarí Al Alfia y la empresa Hesperia, aduciendo la necesidad de completar la documentación, incluyendo los motivos de interés general para permitir el pretendido uso hotelero.

En este escenario, el Puerto, apostando por “criterios de prudencia y economía procesal”, decide paralizar la maquinaria administrativa hasta el momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre los dos contenciosos judiciales que pesan sobre la operación.

Ambos, el de la Academia de Bellas Artes de San Telmo y el de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, buscan la anulación de la modificación del Plan Especial del Puerto ya aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Málaga.

En el comunicado se aporta una novedad considerable. El plan de la Autoridad Portuaria es que en el supuesto de que las resoluciones judiciales resulten favorables al proyecto, se solicitará un informe a la Abogacía del Estado en Málaga “con el fin de determinar, desde un punto de vista jurídico, la compatibilidad entre el proyecto básico que sirvió de base a la Competencia de Proyectos de 2016 y el proyecto básico presentado posteriormente por la entidad interesada, todo ello como paso previo a la adopción de las decisiones que pudieran corresponder".

Hay que recordar que en los últimos meses son varios los colectivos que han puesto en duda el cambio de equipo de arquitectura y los ajustes realizados sobre la propuesta diseñada por José Seguí.

Por otro lado, el Consejo de Administración ha acordado inadmitir la solicitud presentada por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo para personarse como interesada en el expediente concesional anteriormente referido.

La decisión se fundamenta en los informes técnicos y jurídicos emitidos, que concluyen que dicha entidad carece de legitimación activa en este procedimiento administrativo, no resultando de aplicación la normativa invocada en su solicitud.