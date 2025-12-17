Detenido un hombre en Málaga por provocar daños y robar en el interior de ocho vehículos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Local de Málaga detuvo a un hombre acusado de robar en ocho vehículos y causar daños en ellos durante la madrugada del 9 de diciembre. La intervención policial se produjo tras el aviso de un ciudadano que vio al sospechoso manipulando coches en la avenida Santiago Ramón y Cajal, en Ciudad Jardín. El detenido intentó huir a pie al ser sorprendido por los agentes, quienes encontraron junto a él una bicicleta con bolsas y mochilas que contenían objetos de dudosa procedencia. El arrestado ya había sido privado de libertad anteriormente este año por delitos similares, según informó la Policía Local.

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de ocho robos en vehículos, en los que además provocó daños. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 9 de diciembre, según ha indicado el cuerpo en un comunicado.

Un ciudadano alertó a la Sala del 092 de Policía Local de que un hombre se encontraba en actitud sospechosa, manipulando vehículos estacionados en la avenida Santiago Ramón y Cajal, en Ciudad Jardín, un servicio que ya se registró la noche anterior y por el que Policía Local había incrementado la vigilancia.

Varias unidades de la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito Norte se dirigieron a la zona y sorprendieron al individuo en el interior de un turismo que tenía la ventanilla trasera izquierda fracturada.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el sospechoso salió del coche e intentó abandonar el lugar a pie, siendo interceptado por los policías.

Junto al turismo, se encontraba una bicicleta con bolsas y mochilas en el manillar, manifestando el hombre que eran de su propiedad. En el interior de las mismas había numerosos objetos de dudosa procedencia.

Los agentes realizaron una inspección ocular por los alrededores y pudieron comprobar cómo había hasta un total de siete coches más con ventanillas fracturadas y el interior revuelto.

Por los hechos descritos, se procedió a su detención, lectura de derechos y traslado a dependencias de Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.

El hombre ya había sido privado de libertad por hechos similares a principios de este año, según han indicado desde la Policía Local.