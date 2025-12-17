Una casa-palacio del siglo XVIII renace en el Centro de Málaga convertida en edificio de apartamentos turísticos

Como viene ocurriendo en los últimos años con muchos edificios históricos del Centro de Málaga, su recuperación vital viene de la mano de modernos proyectos de alojamiento turístico.

Esto es justo lo que ha ocurrido con una casa-palacio del siglo XVIII situada en la calle Álamos, que tras ser rehabilitada de manera integral va a dar cabida a 11 apartamentos turísticos de entre 35 y 86 metros cuadrados.

Esa es la hoja de ruta trazada años atrás por la promotora Classic Living, una de las entidades que más peso viene demostrando en el casco antiguo con el impulso de varias operaciones de la misma naturaleza.

La firma avanza ya en el proceso de calificación ambiental, indispensable para poder poner en marcha un alojamiento que mantendrá la esencia arquitectónica del inmueble original.

Otra imagen de uno de los apartamentos turísticos.

El inmueble conserva su fachada original y la rejería histórica, así como elementos tipológicos interiores.

De acuerdo con los documentos iniciales, el plan original de la propiedad era construir viviendas. Sin embargo, ha habido un cambio de rumbo que hace que finalmente se apueste por apartamentos turísticos con clasificación de 2 llaves.

El inmueble cuenta con planta baja más dos alturas y terraza cubierta. Tiene una superficie construida de 961 metros cuadrados que se levantan sobre una parcela de 338 metros.

La previsión es que en la planta baja haya cuatro apartamentos (tres de ellos de dos plazas y uno de cuatro plazas); en la primera, cuatro apartamentos (uno adaptado para personas con movilidad reducida), y en la segunda los tres apartamentos restantes.

"Estamos construyendo un complejo de apartamentos de aproximadamente 900 metros cuadrados en pleno Centro de Málaga", destaca Classic Living en su web, en la que se puede comprobar el desarrollo de otros proyectos similares.

Se agrega que el edificio afectado pertenece al estilo Barroco y fue construido en el año 1721.

Según Clasic Living, los apartamentos combinan un diseño moderno con la conservación de los elementos históricos, como techos altos y detalles arquitectónicos originales, creando espacios amplios, lujosos y elegantes.

Esta misma compañía trabaja en otro proyecto en la calle Mosquera. En ese caso, un complejo de apartamentos de 861,4 metros cuadrados, configurado por dos edificaciones residenciales.