Málaga allana el camino para la construcción del CaixaForum: 30 millones para un diseño vanguardista

El futuro CaixaForum de Málaga abandona la situación de bloqueo en la que se encontraba desde hace varios años.

Y ello después de que la Junta de Gobierno Local haya adjudicado el pliego de condiciones técnicas que va a servir de base para la ejecución de este extraordinario equipamiento cultural, que empezó a tomar forma en marzo de 2023, cuando el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de Fundación la Caixa, Isidro Fainé, firmaron un protocolo de intenciones.

Desde ese momento, y aunque el diseño de la propuesta, firmado por el estudio Pich Architects, fue presentado a principios de 2024, han pasado los meses sin que se haya impulsado su construcción.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha informado este martes del importante paso adelante dado, que va a permitir al organismo municipal expedir la licencia de obras.

Así será el Caixaforum de Málaga

Un trámite que estaba condicionado al otorgamiento de los terrenos sobre los que se levantará la Gota de Agua, que es el nombre con el que ha sido diseñado el edificio.

Muestra del peso de la operación, que se situará justo en la parcela que hay enfrente de la Comisaría de la Policía Nacional, es el valor de la inversión estimada: unos 30 millones de euros. A esta suma habrá que sumar otros 5 millones anuales.

El equipamiento, que resalta por su forma vanguardista, tendrá un techo edificado de más de 9.400 metros cuadrados, dando cabida a dos grandes salas de exposiciones, auditorio y salas polivalentes en primera planta.

Dispondrá también de espacio educativo, una cafetería-restaurante y una tienda-librería en la planta baja, así como de un aparcamiento subterráneo en rotación, que será gestionado directamente por Fundación la Caixa.

Los creadores del diseño optan por un diseño que "fertiliza el territorio" y en la que resalta la singular cubierta. Más allá del plano estético, la misma actuará como refugio climático, ya que el inmueble se orientará siguiendo todo el recorrido del arco solar para formar una cadencia de secciones que permitirán modular la incidencia del sol según las estaciones del año.

Entre los detalles cabe resaltar que la cubierta dispone de un cromatismo "inspirado en Sorolla". La cubierta estará integrada por cerámica cromada con colores característicos de la ciudad.