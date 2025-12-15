Qué pasará con los precios del Metro y de los autobuses urbanos de Málaga a partir de enero de 2026

Una usuaria del Metro de Málaga, en el momento de validar su viaje.

Es llegar las últimas semanas del año y abrirse el interrogante de qué pasará con los precios del transporte público. Tras años en los que se vienen aplicando importantes descuentos en la tarifa de estos sistemas, parece que se empieza a clarificar lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2026.

Si bien habrá que esperar para conocer más en detalle el plan del Gobierno de España, el presidente, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes su intención de prorrogar las ayudas, por un lado, y poner en marcha un bono mensual en medios de competencia estatal, como los Cercanías, por un precio de 30 euros (para menores de 26 años) y de 60 euros para el resto.

Sánchez también ha avanzado su apuesta por prorrogar las bonificaciones al resto de sistemas de transporte. Y esto tiene especial incidencia sobre los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el Metro de la capital de la Costa del Sol.

El anuncio no permite saber si esta extensión de las ayudas se hará por meses o por todo el ejercicio, ni si sufrirá variaciones el porcentaje que ha venido aportando hasta la fecha.

Ni en el seno de la Consejería de Fomento ni del Ayuntamiento tienen más información sobre los planes estatales que los señalados en su comparecencia por Sánchez.

Queda por ver si la Junta y el Consistorio, en caso de mantenerse el 20% de bonificaciones estatales, asumen su parte de la factura, como han venido haciendo estos años.

En caso de confirmarse, viajar en el Metro malagueño continuará con los precios aplicados desde mediados del año pasado, incluyendo la gratuidad para los menores de hasta 14 años.

A este beneficio se sumaron rebajas de hasta el 50 % a los usuarios de hasta 30 años y del 40 % para el resto de los usuarios (de este porcentaje, el 20% fue financiado por el Gobierno y el otro 20% por la Junta).

Estas ayudas se aplican sobre los títulos multiviaje y abonos; es decir, a través de la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de los metros y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos.

Atendiendo a este plan, esto es lo que pasará a costar el uso del Metro de Málaga:

Tarjeta Monedero: 0,49 euros.

Tarjeta Joven (hasta 14 años): Gratis.

Tarjeta Joven (15 a 29 años): 0,33 euros.

Familia numerosa: 0,39 euros.

Familia numerosa especial: 0,25 euros.

Familia numerosa + Joven: 0,26 euros.

Familia numerosa especial + Joven: 0,16 euros.

En el caso de los autobuses de la capital, a la espera de que entre en vigor la última modificación de la ordenanza, mantiene el precio del billete sencillo en 1,4 euros, mientras que el viaje al Aeropuerto es de 4 euros.

Los títulos multiviajes están en estos valores, según la web de la empresa municipal: