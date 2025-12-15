Limasam lanza con urgencia una oferta de empleo público para cubrir 48 puestos en Málaga

Una operaria de Limasam recoge parte de los residuos. Ayuntamiento de Málaga

La empresa municipal de limpieza de Málaga, Limasam, acaba de activar un procedimiento urgente mediante el que pretende dar cobertura a 48 puestos de trabajo.

Y lo hace ante la existencia de necesidades que no pueden ser cubiertas con la plantilla actual.

Así consta en el anuncio publicado por Limasam en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga de este lunes 15 de diciembre.

En el mismo se precisa la intención de cubrir una serie de puestos, si bien no se concreta el número de plazas de cada uno de ellos.

Entre los perfiles previstos sí se incluyen operarios y operarias de limpieza fijos a tiempo parcial para la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos, así como personal de taller y técnicos y personal de oficina.

El proceso de selección se realizará mediante concurso de méritos, de acuerdo con la tasa de reposición correspondiente al año 2024, tal y como establece la normativa vigente.

Las bases que regirán la convocatoria se harán públicas "en el momento oportuno" y contarán con la correspondiente publicidad oficial, según se recoge en el anuncio.

Esta oferta de empleo se enmarca en lo dispuesto en el artículo 61 del convenio colectivo actualmente en vigor en la empresa municipal, que regula los procedimientos de acceso y provisión de puestos de trabajo.

Con esta medida, la empresa municipal busca reforzar su estructura de personal y dar respuesta a las necesidades derivadas de las vacantes existentes, en un contexto de alta exigencia para los servicios de limpieza urbana y mantenimiento de la ciudad.