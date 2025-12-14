Servicios especiales del Metro de Málaga en Navidad: estos son los horarios y las frecuencias

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga ofrecerá servicio ininterrumpido durante 22 horas en Nochevieja, comenzando a la 01:00 del 1 de enero. Los trenes circularán cada 20 minutos entre la 01:00 y las 07:30, y cada 9,5 minutos hasta las 23:00 durante el servicio especial de Año Nuevo. El 4 y 5 de enero, por las cabalgatas, la frecuencia se reduce a cinco minutos desde la tarde hasta la noche para atender la alta demanda. Los días 24 y 31 de diciembre el servicio finalizará a las 21:30, y el 25 de diciembre comenzará a las 7:30, media hora más tarde de lo habitual.

El Metro de Málaga se prepara para la Navidad. Y, como ya es habitual desde su llegada al Centro histórico, prestará un servicio especial con el que responder al incremento de demanda esperado en estas fechas.

De acuerdo con la información aportada este domingo por la Junta de Andalucía, el ferrocarril urbano funcionará de manera ininterrumpida durante 22 horas para Nochevieja.

En concreto, lo hará desde la 01:00 horas del 1 de enero. Con ello, la concesionaria responsable de la explotación del suburbano busca potenciar el uso del transporte público, aprovechando el interés que suscitan las estaciones del centro, Guadalmedina y Atarazanas.

Los trenes circularán cada 20 minutos desde la 01:00 de la madrugada hasta las 07.30 horas de la mañana, momento en que los trenes pasarán cada nueve minutos y medio hasta las 23.00 horas.

Por su parte, los días 24 y 31 de diciembre, el servicio comercial comenzará a las 07.00 horas y finalizará a las 21.30 horas de la noche, momento en el que saldrá un tren desde cada cabecera; es decir, desde la estación Palacio de los Deportes (L2), la parada Andalucía Tech (L1) y otro desde la estación Atarazanas.

El día 25 de diciembre el servicio se iniciará a las 7.30 horas, media hora más tarde del horario habitual establecido para un día de fiesta.

Este horario se establece al ponderar la poca afluencia de usuarios en estas horas durante los días de fiesta y también atendiendo a las necesidades de conciliación familiar de la plantilla.

Cabalgata de Cruz de Humilladero

El 4 de enero, día de la cabalgata del distrito Cruz de Humilladero, el intervalo de paso de los trenes será de cinco minutos desde las 16.30 horas hasta las 23.00 horas, dada la importante demanda de personas usuarias que supone esa cabalgata.

Por último, el día de la Cabalgata de Reyes, a fin de dar una mejor cobertura a la demanda de viajeros, el intervalo de paso de los trenes será de cinco minutos desde las 16.00 horas hasta las 22.00 horas.

El resto de la jornada el intervalo de paso será el de un día laborable cualquiera, pero con el servicio prolongado hasta las 1.30 horas de la madrugada.

A fin de facilitar la vuelta a casa tras el paso de la cabalgata, entre las 21.00 y las 23.00 horas, la estación Atarazanas sólo estará disponible para la entrada de personas usuarias y el servicio de trenes dirección Atarazanas finalizará en la estación Guadalmedina.

La Oficina de Atención al Cliente tendrá su horario habitual a lo largo de las Navidades, a excepción de los días 24 y 31, que estará desde las 8.00 a 18.00 horas, y de los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, cuyo horario será de 9.00 a 14.00 horas.

Las estaciones y paradas del metropolitano están dotadas de interfonos a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con el personal del metro ante cualquier incidencia o necesidad de información.