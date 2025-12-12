La Junta amplía la excavación de la necrópolis romana de Hilera: hallan 274 tumbas y se paraliza la obra del Metro

Imagen de algunos de los enterramientos romanos encontrados en la calle Hilera de Málaga.

La extraordinaria excavación arqueológica que desde el pasado mes de mayo se viene realizando en la calle Hilera, dentro de la construcción del primero de los tramos del Metro de Málaga al Civil, está muy lejos de llegar a su fin.

El valor y la envergadura de lo hallado hasta el momento por los especialistas ha llevado a la Consejería de Cultura y Deporte a emitir una resolución de especial calado, no sólo para ampliar el conocimiento del pasado de la ciudad, sino también para el avance previsto de los trabajos del suburbano en buena parte de este tajo.

En este último caso, porque el calendario inicialmente trazado para iniciar la recuperación en superficie de Hilera queda condicionado al desarrollo de las tareas arqueológicas. Al menos parcialmente.

En concreto, a los 400 metros de extensión de la vía afectados por la resolución, mientras los que se va a seguir trabajando en los extremos (en la zona de Armengual de la Mota, con excavación entre pantallas y hormigonado de diferentes niveles y en breve con urbanización en superficie) y en la zona cercana a Santa Elena, donde se avanza en la extensión de la losa de cubierta

Más allá de la incidencia directa sobre el tramo afectado, la repercusión sobre el calendario del trazado al Civil no sufre alteraciones, por cuanto se encuentran en una fase inicial los trabanos en el siguiente tajo, Hilera-Eugenio Gross, y está pendiente de adjudicarse el tercero: Eugenio Gross-Blas de Lezo.

Todo esto ocurre después de que, tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga el pasado 7 de noviembre, haya sido desenterrada una necrópolis romana del Alto y Bajo Imperial y que se encuadra del siglo II al IV D.C. En la misma han sido hallados, hasta el momento, 274 enterramientos.

Vista de los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en la zona.

Es sustancial resaltar que de estos restos no se tenía constancia documental ni referencias históricas. De hecho, la posible existencia de una ocupación de la época romana sólo se tenía identificada en la zona del Perchel Norte.

La investigación realizada hasta la fecha y la bibliografía consultada, el sector comprendido por las calles Calvo, Hilera y Avenida de Andalucía fue ganado al mar a partir de la época musulmana, lo que explicaba la ausencia de restos funerarios romanos en la zona.

La decisión de Cultura es la de llevar a cabo una excavación en extensión, priorizando la extracción, protección y futura puesta en valor de aquellas tumbas que presenten una mejor conservación y monumentalidad.

Acciones

Ante el alcance del hallazgo, la resolución de la Consejería de Cultura determina la necesidad de ampliar la investigación, aplicando nuevas técnicas de excavación relacionadas con la perspectiva antropológica y la obtención de información adicional para la valoración patrimonial del conjunto del bien inmueble.

Esta mayor labor metodológica deberá concretarse con la excavación de cada complejo funerario y espacio individual con metodología interdisciplinar, desde la arqueología a la antropología física.

En todos los enterramientos localizados, el tipo de ritual responde a la inhumación, al tiempo resalta la presencia de ajuares escasos.

Para ello, se ha desarrollado una secuencia estratigráfica hasta llegar a un estrato inferior del terreno donde se insertan las tumbas.

Este avance abre un nuevo panorama de investigación y podría ilustrar la posible existencia de un área suburbana desde la época imperial conectada con la ciudad y, consecuentemente, una vía sepulcral o vía de salida de la ciudad de Málaga.

Fosas

Un alto porcentaje de los cadáveres están enterrados en fosas con tégulas horizontales (tejas planas colocadas sobre el cuerpo como cubierta funeraria).

Por tipología de enterramientos, se han hallado tumbas de bastidor tapadas con tégulas; mensas con fosa y delimitación realizadas con mortero; tumbas de fosas simples, tumbas con osario, enterramientos perinatales en ánfora completa o seleccionadas, o bien en fosas delimitadas con ladrillos, entre otras tipologías.

También se han hallado recintos funerarios, algunos construidos con mampostería y cimentación de cantos rodados, con diferentes estados de conservación.

También se usará maquinaria específica en la apertura de la sedimentación.

Además, se priorizará la excavación, protección y puesta en valor de aquellas tumbas y restos anatómicos que presenten mejor estado, y se diferencien por su monumentalidad y que se trasladarán al futuro espacio museístico de las obras del metro en la Estación Guadalmedina.

La materialización de estas medidas correctoras, que se focalizan entre los puntos kilómetros 0+110 y 0+500 del tramo Guadalmedina-Hilera, condicionarán el programa de trabajo en la ejecución del Metro.

La siguiente fase correspondía a la extensión de la losa de cubierta o techo del túnel en este tramo, que ahora tendrá que esperar a la implementación de las medidas contempladas en la resolución.