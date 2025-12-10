El Gobierno declara la San Diego Comic-Con Málaga "acontecimiento de excepcional interés público"

Arnold Schwarzenegger. Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/Gtres. Al fondo, todo preparado para la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga. Foto: EFE/Jorge Zapata

El Gobierno de España acaba de consolidar al San Diego Comic-Con Málaga como gran proyecto de país al reconocerlo oficialmente como "acontecimiento de excepcional interés público".

Este reconocimiento activa durante tres años el régimen fiscal más favorable previsto en la Ley de mecenazgo para quienes financien y promocionen el evento.

Y con ello, la cita malagueña alcanza el estatus reservado a los grandes programas estratégicos del Estado, con un esquema específico de gobernanza, control del gasto y ventajas para patrocinadores privados.​

Todo ello queda recogido en la resolución publicada en el BOE de este miércoles y que recoge el convenio firmado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Hacienda y la Fundación Cultura Pop Contemporánea para crear la Comisión Interadministrativa encargada de pilotar el programa San Diego Comic-Con Málaga.

Este órgano será el responsable de diseñar los planes y programas de actividades y, sobre todo, de certificar si los gastos ligados al evento cumplen los requisitos para beneficiarse de los incentivos fiscales.​

La Comisión está integrada por la Presidencia (a cargo del presidente de la Fundación Cultura Pop Contemporánea), dos vocales en representación del Estado —uno de Hacienda y otro de Cultura—, un vocal de la propia fundación y una secretaría con voz y voto.

Las decisiones se adoptan por mayoría simple, pero cualquier certificación fiscal exigirá siempre el visto bueno expreso del representante del Ministerio de Hacienda.​

Duración del programa

El Real Decreto-ley que incluyó a San Diego Comic-Con Málaga en la lista de acontecimientos de excepcional interés público fija que el programa de apoyo se extiende desde el pasado 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

Este periodo es el marco temporal en el que se podrán desarrollar actividades elegibles y realizar inversiones y campañas de publicidad vinculadas al evento con derecho a las máximas deducciones.​

La vigencia del convenio que regula la Comisión se prolonga más allá de la celebración del programa y concluye, en todo caso, el 30 de junio de 2028, para permitir el cierre económico y la liquidación final.

Antes de extinguirse, la Fundación deberá presentar un informe con todos los ingresos, gastos y actuaciones, que servirá de base para la liquidación y la propuesta formal de supresión de la Comisión.​

Máximos incentivos al mecenazgo

El convenio explicita que los beneficios fiscales asociados a San Diego Comic-Con Málaga serán “los máximos” contemplados en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, la norma básica del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.

En la práctica, esto permite a empresas y entidades aplicar deducciones reforzadas por los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual destinados a la promoción del acontecimiento, siempre que estén debidamente certificados.​

Una de las características del acuerdo es que la Administración estatal "no asume ni asumirá obligación económica alguna" derivada de las actividades de la Comisión.

Toda la programación oficial del acontecimiento será financiada por la Fundación Cultura Pop Contemporánea, que se convierte en destinataria y administradora de las donaciones y recursos captados para el programa.​

La fundación deberá obtener los fondos necesarios a través de su propio presupuesto, aportaciones privadas, subvenciones y donaciones, aplicándolos exclusivamente a los planes y programas aprobados por la Comisión. En caso de que el programa arroje pérdidas, será la entidad fundacional, y no el Estado, quien asuma el resultado negativo.​