Málaga cede gratis a Limasam una parcela de 47.000 metros para una planta de valorización de materia orgánica

La Junta de Gobierno Local de Málaga ha dado luz verde este martes a la concesión demanial a favor de la empresa de limpieza de la ciudad, Limasam, de una parcela municipal para la implantación de una planta de valorización de materia orgánica.

El complejo servirá de ampliación del Centro Ambiental Los Ruices y permitirá dar respuesta a la normativa europea y nacional que regula los residuos, así como para la reducción de vertidos, impulsando el despliegue de fuentes de energía renovable.

De acuerdo con los datos aportados desde la Casona del Parque, se concede de manera gratuita, bajo la forma de prestación accesoria no retribuida, de la parcela 23 del polígono 42 ubicada en Camino Medioambiental-Finca los Ruices con una superficie de 47.049 metros cuadrados y por un plazo de 35 años. Cabe la posibilidad de prórroga hasta el máximo legal permitido que se sitúa en los 75 años.

Esta actuación se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo políticas municipales y europeas que promueven la descarbonización y la economía circular como el Pacto Verde Europeo y la iniciativa RePowerEU, contribuyendo así a la autosuficiencia energética y a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad.

El Ayuntamiento ha modernizado la gestión de los residuos con la automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico y la puesta en marcha, el pasado mes de septiembre, de una nueva planta de biorresiduos.

Así, con la automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico está previsto que se duplique la capacidad de tratamiento de residuos de la fracción resto (contenedor gris) y se triplicará la tasa de recuperación de materiales.

La planta de tratamiento de biorresiduos procesará 15.000 toneladas al año de materia orgánica para convertirlo en fertilizante de calidad.

La inversión para ambos proyectos ha ascendido a más de 16,7 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea –Next Generation–, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, subvención tramitada a través de la Junta de Andalucía.