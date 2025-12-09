Málaga blinda y protege el valor arquitectónico de la vieja cárcel, el icono de Lamela en Ciudad de Melilla y La Térmica

Vista aérea de la antigua prisión de Cruz de Humilladero, en Málaga.

El listado de edificios de Málaga que pasan a contar con algún tipo de protección crece.

Así lo ha determinado este martes la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado la actualización del catálogo del Plan General de Urbanismo, al que se incorporan 15 inmuebles que, a juicio de los técnicos especialistas de la Gerencia de Urbanismo y de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía cuentan con elementos merecedores de ser conservados.

De todos los edificios, 18 cuentan con valores patrimoniales relevantes y deben tener una revisión o catalogación específica por ser objeto, posiblemente, en un futuro próximo, de actuaciones de rehabilitación, renovación o puesta en uso que puedan afectar a su conservación.

También se incorporan aquellos que ya han sido incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) y que por tanto deben incorporarse o actualizarse al catálogo municipal.

La mayoría se encuentra en la zona Centro y en la Zona A del catálogo que corresponde al Limonar-Malagueta. De los 18 inmuebles que se protegen de modo específico, 15 carecían de protección alguna por lo que mediante esta modificación del Catálogo se protegen todos ellos. Sobre cuatro de los edificios se prevé la ejecución de equipamientos, a través de la recuperación de los mismos.

Por otro lado, los otros tres restantes son edificios que tenían protección, pero cuyas fichas se ajustan a la realidad del edificio original/histórico facilitando su puesta en uso.

Los inmuebles que quedan incluidos en esta primera revisión del Catálogo de Edificios Protegidos del municipio de Málaga son los siguientes:

Edificio Fiat Lux. El edificio no contaba con protección. La protección propuesta es de Grado II.

Calle Wad Ras 2 - Edificio Chimenea Fiat Lux.

Pl. Capuchinos 3 - Cuartel de Capuchinos.

Subida a La Coracha, 1. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Subida a La Coracha, 2. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Calle Hoyo de Esparteros 10 – Plaza Arriola 12. Actualmente tiene protección Grado I. Esta modificación incluye la anulación de la ficha que establecía la protección de Grado I ya que debido a su avanzado estado de ruina (declarada en 1984) tuvo que ser demolido, sin que por tanto permanezcan los valores patrimoniales que validaron y justificaron su protección.

Paseo de Reding, 15. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Paseo de Reding, 17-19. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Paseo de Sancha, 13 - Escuela de Turismo. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado I.

Cl Maestranza 6 - Edificio Sevillana. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Cl Monte Sancha, 20. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado I.

Pintor Joaquín Sorolla, 40. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Pintor Joaquín Sorolla, 42. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Calle Eugenio Selles – Villa Luisa. Se actualiza la ficha manteniendo la protección de Grado I.

Avenida Ortega y Gasset, 20 – Prisión Provincial. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Avenida Los Guindos, 48 – Centro Cívico Provincial La Térmica. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado I.

Calle Torremolinos 19-21. Se modifica la ficha pasando la protección de Grado I a Grado II.

Camino Santa Águeda – Antigua Estación de Ferrocarril. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Paseo Marítimo Ciudad Melilla 23 - Edificio Melilla 31. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Lagar Pro de Arriba. Sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II.

Además, esta actualización incluye la modificación del artículo 12.3.2, del PGOU vigente Niveles de Protección en lo relativo a la definición del concepto de Protección Arquitectónica Grado II y del apartado 2 del artículo 12.3.10 PGOU, sobre actuaciones máximas permitidas, todo ello con el objeto de promover y salvaguardar el patrimonio con mayor concreción y definición.

Se incorporan dos nuevos apartados al artículo 14.1.16 de la normativa del SNU en relación con el 10.2.15 relativo al Patrimonio Arqueológico Emergente, que también se ajusta, al objeto de preservar elementos de interés y edificaciones con valores patrimoniales históricos y etnológicos.

La aprobación inicial de esta modificación del Plan General supondrá la suspensión cautelar de licencias, aprobaciones y autorizaciones respecto de los inmuebles afectados, lo que implica la aplicación directa y de modo cautelar de esta modificación normativa por entenderse imprescindible para asegurar el mantenimiento de los inmuebles con valor patrimonial que conforman este expediente.

Las nuevas licencias o autorizaciones que se soliciten deberán dar también cumplimiento a los grados de protección que se proponen en el presente documento, así como tener en consideración la nueva redacción de los artículos que se ajustan y aclaran en el contexto de la presente modificación.

El plazo de suspensión será de un año desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo de aprobación inicial por parte del Pleno.