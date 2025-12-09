Málaga avanza en la construcción de un nuevo campo de rugby en Teatinos: costará casi 5 millones de euros

Zona de Teatinos donde se proyecta el campo de rugby. Google Earth

El Ayuntamiento de Málaga, por medio del Consejo de Urbanismo, dará luz verde el próximo viernes, 12 de diciembre, al proyecto básico y de ejecución del campo de rugby previsto en el distrito de Teatinos.

Este nuevo equipamiento, en el que entrenarán los clubes de rugby de la ciudad, se va a ubicar en una parcela de la calle María Barrientos esquina Navarro Ledesma.

La inversión total para su construcción asciende a 4.821.281,06 euros (IVA incluido). La Diputación de Málaga colabora en la financiación de la obra con un millón de euros del total de la inversión.

Así, para su construcción la parte de la parcela dedicada al campo de rugby y sus instalaciones auxiliares, que, entre otras, lo conforman un campo de menor dimensión, se adhiere a la esquina formada por la calle María Barrientos y un vial peatonal.

Ordenación de las instalaciones del nuevo campo de rugby de Málaga.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados. El acceso principal está proyectado desde la calle María Barrientos y el acceso rodado al campo se prevé mediante un rebaje del acerado ya existente en el vial mencionado.

La instalación deportiva estará formada por el campo y los elementos auxiliares necesarios; un edificio en el que habrá vestuarios (jugadores y árbitros), aseos y enfermería; una sala de trofeos y de reuniones; y gradas.

Ampliación del centro social Gómez Ocaña

Por otra parte, también se dará luz verde al proyecto de ampliación del centro social ubicado en la calle Gómez Ocaña en el distrito Cruz del Humilladero.

El actual cuenta con una superficie de 72 metros cuadrados. El proyecto de ejecución aprobado contempla la construcción de un edificio en la parcela contigua a este y complementar el espacio con el que cuentan los vecinos y vecinas que hacen uso de este equipamiento.

La inversión municipal para la construcción de este nuevo espacio asciende a 707.197 euros (IVA incluido).

El nuevo edificio se dispondrá en una planta de altura con azotea transitable y su acceso se realizará a la misma cota que el edificio preexistente.

La superficie del edificio de ampliación es de 234,41 metros cuadrados construidos y 389,22 m² útiles, entre la planta baja y su cubierta transitable. Igualmente, se acondiciona y ajardina un espacio exterior de 410,05 m².

Por último, el consejo también aprobará el proyecto de urbanización de la calle Idumea del distrito Este y promovido por Corwin Enterprise S.L.

Estas obras, que mejorarán los servicios urbanos de la calle, se ejecutan en el marco de la construcción de dos viviendas en los números 13 y 15 de mencionada calle, en concreto, en dos solares que suman 2.223 metros cuadrados, de los que se cederán a la vía pública para la urbanización del perímetro de la parcela un total de 580 metros.

Así, el proyecto aprobado incluye la ejecución de la calzada, las aceras y los servicios tales como el saneamiento, abastecimiento, red de alumbrado, redes pluviales, entre otros.