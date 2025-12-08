Málaga inicia las obras de la nueva red de lavapiés con agua salada: un pozo de 30 metros de profundidad en la Malagueta

Un lavapiés de una playa de Málaga. Álex Zea - Europa Press - Archivo

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado las obras para que los lavapiés de la playa de la Malagueta utilicen agua salada, con una inversión de 80.000 euros. Se está perforando un pozo de 30 metros de profundidad que abastecerá los 13 lavapiés ubicados entre la escollera del paseo de Levante y el restaurante Antonio Martín. El proyecto busca reducir el consumo de agua potable y podría extenderse a otras playas si su funcionamiento es satisfactorio. Además, se renovará y ampliará el sistema de megafonía en las playas, pasando de 12 a 16 zonas y de 43 a 49 puntos, con una inversión prevista de 250.000 euros.

Los lavapiés de la playa de la Malagueta se abastecerán con agua salada a partir del verano que viene. El Ayuntamiento ha iniciado esta semana las obras necesarias para acondicionar la red, con una inversión total de 80.000 euros.

En concreto, se está llevando a cabo un pozo de 30 metros de profundidad en la Malagueta como primer paso para habilitar estas infraestructuras con agua procedente del mar.

Con una bomba, este pozo abastecerá los 13 lavapiés existentes entre la escollera del paseo de Levante y el restaurante Antonio Martín. Toda la infraestructura quedará bajo pasarelas, "sin impacto visual", apuntan desde el Ayuntamiento.

El presupuesto estimado para llevar a cabo este "proyecto piloto e innovador" es de 80.000 euros en total, entre las obras del pozo y la motorización y controles del sistema, y "se prevé que esté operativo para la temporada estival de 2026".

Desde el Consistorio han subrayado que esta iniciativa surge dentro de las medidas impulsadas para hacer frente a la sequía, y en el marco de su "apuesta por la sostenibilidad", de forma que, gracias a esta iniciativa, se reducirá el consumo de agua de la red municipal de suministro.

El objetivo de esta actuación es "analizar su funcionamiento, de cara a extenderlo a instalaciones similares en otras playas de Málaga".

Así, el Consistorio también tiene en marcha el procedimiento para la contratación de la renovación y ampliación de la megafonía en las playas de Málaga, con una inversión prevista de unos 250.000 euros.

Se mantienen las ubicaciones existentes para la instalación de los equipos y, además, se han añadido puntos nuevos, para ampliar la cobertura de sonido: se pasa de 12 a 16 zonas y de 43 a 49 puntos de megafonía.

Este sistema está diseñado para difundir mensajes de información, prevención y avisos de emergencia, facilitar la comunicación con los servicios de emergencia, con el objetivo de "ofrecer a los usuarios la información necesaria para su seguridad y bienestar".

También está previsto, como se recoge en los presupuestos municipales para 2026, la renovación de torres de vigilancia de las playas, por un importe de 200.000 euros.