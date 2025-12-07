Málaga renueva su distinción como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación': la ostenta desde 2011

Las claves nuevo Generado con IA Málaga renueva por cuarta vez la distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', reconocimiento que mantiene desde 2011. El galardón destaca el apoyo municipal a la innovación, con más de 50 proyectos en ámbitos como sostenibilidad, movilidad inteligente, digitalización y emprendimiento. Entre las iniciativas recientes figuran luminarias LED, telegestión del alumbrado, plantas fotovoltaicas y formación en programación y robótica para escolares. La ciudad consolida un ecosistema innovador con la colaboración del Ayuntamiento, la Universidad de Málaga y Málaga TechPark, y fue reconocida como la segunda ciudad más innovadora de Europa en los premios iCapital 2023.

Málaga consigue renovar por cuarta vez su distinción como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', un reconocimiento que ostenta desde 2011 y que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicado, explicando que este galardón se otorga a los municipios que destacan por su apoyo a la innovación y al impulso de políticas, estructuras e iniciativas con un marcado carácter científico y tecnológico.

La ciudad mantiene esta acreditación desde 2011 y suma ya tres renovaciones consecutivas --2015, 2021 y 2025--, un hecho que "evidencia su avance hacia un modelo urbano inteligente, sostenible, digital y centrado en las personas". La resolución ha sido publicada en la web del Ministerio.

Para esta renovación, el Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento ha presentado una memoria que recoge el grado de ejecución de más de 50 proyectos municipales.

Estos proyectos se desarrollan en ámbitos como eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, movilidad inteligente y eléctrica, seguridad y emergencias, innovación urbana, telecomunicaciones, digitalización, turismo inteligente y apoyo al emprendimiento.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la implantación de nuevas luminarias LED, sistemas de telegestión del alumbrado, el Plan del Clima, plantas fotovoltaicas, monitorización de la red de agua, modelos predictivos, programas de movilidad eléctrica, videovigilancia en mercados o la ampliación de la red WiFi en equipamientos municipales.

La memoria también recoge avances en administración electrónica, programas de formación en programación y robótica para escolares, iniciativas empresariales, el proyecto Centesimal y diversas aceleradoras.

Además, incluye una planificación de proyectos en marcha para el periodo 2026-2029 centrados en digitalización, big data y ciberseguridad.

"Todo ello consolida un ecosistema local de innovación considerado uno de los más dinámicos del sur de Europa, articulado sobre la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga y Málaga TechPark, eje del triángulo tractor de la estrategia innovadora de la ciudad", ha apostillado el Consistorio.

Málaga, ha asegurado el Gobierno local, mantiene igualmente un papel protagonista en la Red Innpulso, donde ejerce la vicepresidencia de Grandes Ciudades, participa de forma activa en su Consejo Rector y lidera, junto a Terrassa y el Ministerio, el Grupo de Trabajo de Transferencia de Conocimiento, integrado por 17 ciudades.

"La Comisión Europea situó además a Málaga como segunda ciudad más innovadora de Europa en los premios iCapital 2023, reforzando su reputación como laboratorio urbano en inteligencia artificial, gestión de datos, sostenibilidad y participación ciudadana", ha concluido.