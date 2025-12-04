Estas son las normas que fija Málaga para la Navidad: ni botellón ni petardos ni bulos

Imagen del encendido de las luces de Navidad en la calle Larios de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acaba de emitir el tradicional bando mediante el que ordena la celebración de las fiestas navideñas.

Y lo hace siguiendo la línea de los últimos años, remarcando la prohibición, por ejemplo, de celebrar botellones en la calle.

De la Torre, que expresa sus mejores deseos de paz y prosperidad para la ciudadanía, recuerda la obligación de cumplir la normativa en materia medioambiental, de sanidad, apertura de establecimientos y el resto de disposiciones recogidas en las ordenanzas municipales.

Entre las medidas más destacadas se incluyen la prohibición de pintadas y grafitis en elementos urbanos, salvo obras artísticas autorizadas por el Ayuntamiento; y la regulación del uso de artículos pirotécnicos, que solo podrán emplearse en zonas no residenciales, a más de 300 metros de edificaciones o vegetación, respetando las edades mínimas establecidas por ley y evitando molestias a personas y animales, especialmente aquellos con hipersensibilidad auditiva o trastornos del espectro autista.

El bando también hace un llamamiento a la responsabilidad en la adquisición y adopción de animales durante estas fechas, recordando la importancia de prevenir abandonos y garantizar su bienestar.

Asimismo, se establecen restricciones para actividades en la vía pública que puedan generar ruidos o molestias, como cantar, utilizar altavoces, radios, instrumentos musicales o equipos de sonido, permitiendo que la Policía Local actúe de manera inmediata para paralizar cualquier infracción y, en su caso, inmovilizar los aparatos implicados.

Respecto al consumo de bebidas, se prohíbe la permanencia y concentración de personas en la vía pública consumiendo alcohol, salvo en terrazas o veladores con licencia municipal y dentro del horario permitido.

Se recuerda también la prohibición del consumo de alcohol por menores de edad, solicitando la colaboración ciudadana para atender las medidas indicadas por Policía Local y Protección Civil.

El bando establece normas específicas para la organización de actividades multitudinarias, cotillones y conciertos, incluyendo la prohibición de colocar publicidad en mobiliario urbano y fachadas sin autorización, la obligación de obtener permisos previos y la responsabilidad de dejar los espacios públicos limpios al finalizar los eventos.

Para mejorar la movilidad y seguridad, se recomienda el uso de transporte público, priorizando aparcamientos y la planificación anticipada de los desplazamientos al centro de la ciudad.

El bando también alerta sobre la difusión de bulos y noticias falsas que puedan generar alarma, recordando a la ciudadanía que verifique la información a través de fuentes oficiales o medios de comunicación contrastados.