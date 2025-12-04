Gran hotel de lujo y oficinas 'premium' en la nueva Milla de Oro: Málaga tasa en 30 millones sus suelos en La Térmica

Los números de la que está llamada a ser una de las grandes operaciones de venta de suelo en Málaga en 2026 ya está sobre la mesa.

El Ayuntamiento de Málaga espera obtener un mínimo de 29,8 millones de euros por la venta al mejor postor de sus aprovechamientos hoteleros y empresariales en los terrenos de La Térmica.

Si bien estos son los valores de partida fijados por la Gerencia de Urbanismo en sus presupuestos para el año que viene, la realidad es que se espera que la cifra final se incremente sustancialmente.

El interés despertado en los últimos años por ambas piezas inmobiliarias es más que considerable, como confirman fuentes conocedoras de la iniciativa.

Y no es para menos dada la privilegiada localización de los activos que serán objeto de subasta pública el año que viene, como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga a mediados del pasado mes de noviembre.

De acuerdo con las previsiones recogidas en las cuentas proyectadas para 2026 por Urbanismo, de las dos piezas adquiere un mayor precio de partida la destinada a uso hotelero.

En concreto, son 16.524.627 euros los que se fijan en el documento municipal. Este será el precio de partida de los 2.404,95 metros cuadrados de la parcela hotelera de La Térmica, sobre la que se autoriza un techo máximo edificable de 16.287,74 metros cuadrados.

Atendiendo al planeamiento existente, este volumen podrá concretarse en un inmueble de hasta 15 plantas de altura.

A la espera de acontecimientos, es de prever una importante pugna empresarial por hacerse con esta pieza, localizada en la parte final del litoral oeste de la capital de la Costa del Sol. En concreto, en la bautizada como Milla de Oro de la ciudad.

La zona se encuentra sometida a una extraordinaria renovación urbana tras el impulso de proyectos como el de las torres de Metrovacesa y Sierra Blanca, así como otros proyectos residenciales en El Pato.

Por otro lado, Urbanismo tasa en 13.259.930 euros la pastilla de uso empresarial. La misma dispone de 1.839,92 metros cuadrados de superficie y un techo asignado de 15.021,8 metros cuadrados.

Como ocurre con la parte hotelera, se prevé una puja al alza para hacerse con uno de los pocos desarrollos para oficinas de los que dispone la ciudad.

Ambas piezas forman parte del espectacular desarrollo de los terrenos sobre los que décadas atrás se levantó la central térmica de Málaga. La propiedad del sector está en manos del Ayuntamiento y del fondo de inversión Ginkgo y Aedas Homes.

En el caso de los privados, el proyecto de reparcelación dejó en sus manos toda la parte del residencial libre. De hecho, ya se encuentran ejecutando una primera fase, con 173 viviendas, de las 400 planteadas.

Hay que recordar que a estas iniciativas hay que sumar una reserva de 273 viviendas de protección oficial que impulsará la promotora vasca Amenábar.

La cartera de activos patrimoniales con la que la Gerencia de Urbanismo quiere hacer caja es algo más amplia e incluye también un solar de uso residencial en Distrito Zeta. De acuerdo con los detalles conocidos, se trata de una parcela de 1.261 metros cuadrados, con un techo de 4.239,38 metros cuadrados y posibilidad de construir 46 viviendas. El precio de salida es de 3.179.535 euros.