Los padres de la víctima de una violación grupal en Málaga capital: "Ha caído en una trampa"

Las claves nuevo Generado con IA Los padres de la joven denuncian que su hija cayó en una trampa preparada por tres individuos con un modus operandi definido. La Policía Nacional detuvo a los tres sospechosos, quienes permanecen en prisión provisional por presunta agresión sexual grupal. La familia destaca la valentía de la víctima por denunciar los hechos y pide que no se utilice la violación con fines partidarios. Los hechos ocurrieron en un descampado de Málaga, tras conocerse la víctima con uno de los agresores en una discoteca.

Los padres de la joven de 18 años que ha denunciado haber sufrido una violación grupal en Málaga, presuntamente cometida por tres varones de entre 18 y 19 años, sostienen que su hija “ha caído en una trampa” preparada por los sospechosos, a quienes atribuyen un “modus operandi bien definido”.

En una carta enviada a los medios, la familia subraya la labor “excepcional” de la Policía Nacional, cuya intervención permitió detener a los tres jóvenes y su ingreso en prisión provisional por un delito de agresión sexual grupal. Una medida que este martes ha sido confirmada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga.

“Nuestra hija ha caído en una trampa, una trampa montada por tres individuos, una trampa con un “modus operandi” bien definido”, remarcan en la misiva.

Los padres se han mostrado conscientes de que los investigados “van a intentar desacreditar la versión” de su hija e intentar probar que ella “estaba de acuerdo” y se han preguntado “¿cómo una chica de 18 años puede estar de acuerdo en realizar las fantasías sexuales o más bien pulsiones animales de tres individuos que, al parecer, no es su primera actuación?”.



Además de valorar la actuación policial, también han subrayado el “comportamiento humano y profesional del personal del hospital que ha realizado los exámenes de la agredida.



“Solo queda la víctima, la víctima que queremos proteger. Se encuentra en un estado de depresión con secuelas muy importantes a nivel psicológico. No puede hacer vida normal, tiene tratamiento médico y por supuesto psicológico”, han lamentado.



Han pedido que no se utilice la violación con “fines partidarios” y que esta agresión sirva al menos para que “no le pase igual a otras chicas”.



“Queremos destacar la valentía de nuestra hija por haber denunciado tales hechos, porque es un proceso muy difícil pero necesario. Vamos a ayudarla y apoyarla en todo lo que podamos, esperando que pueda volver a una vida normal lo antes posible. Al final queremos justicia para nuestra hija, que no ha hecho nada más que ser joven y encontrarse en un mal sitio y en un mal momento”, concluyen.

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 3 de octubre, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña, y este martes el juzgado instructor ha ratificado la medida acordada contra los investigados, según han informado fuentes judiciales.



Según la investigación, la víctima, natural de Almería, conoció a uno de los agresores en una discoteca y, en un momento de la noche, salió con él del local, tras lo que se sumaron -ya en la vía pública- otros dos varones amigos del anterior.



El grupo condujo a la víctima a un descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.