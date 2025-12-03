Málaga autoriza que las sillas de ruedas puedan circular por los carriles bici

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga permite que las personas con movilidad reducida usen los carriles bici con sus sillas de ruedas. La medida responde a una petición de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible y se alinea con prácticas de otras ciudades como Vitoria o Murcia. El nuevo criterio abarca sillas de ruedas diseñadas para movilidad personal, con o sin asistencia eléctrica, que puedan mantener una velocidad superior al paso humano. Los usuarios de sillas de ruedas deberán respetar las mismas normas de circulación y prioridad que ciclistas y peatones en los carriles bici.

Las personas con movilidad reducida podrán circular con sus sillas de rueda por los carriles bici de Málaga.

Así lo ha acordado el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, que ha informado este miércoles de una instrucción mediante la que se establece un nuevo criterio interpretativo del artículo 39.3 de la ordenanza de Movilidad Sostenible.

Según precisan desde la Casona del Parque, con esta acción se da respuesta a una petición realizada por la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, de la que el Ayuntamiento forma parte junto a 83 entidades, en la línea de lo permitido en otras ciudades españolas como Vitoria o Murcia.

A través del mencionado documento emitido por el Área de Movilidad, se establece un nuevo criterio interpretativo para el referido artículo de la ordenanza en la línea de que la expresión "peatones usuarios de monopatines, patines y patinetes sin motor" comprende de igual forma a "los usuarios en sillas de ruedas diseñadas específicamente para la movilidad personal, con o sin asistencia eléctrica, siempre que éstas puedan mantener de manera sostenida una velocidad superior al paso humano".

Por ello, dichas personas podrán circular por los carriles y espacios específicamente habilitados para bicicletas y vehículos de movilidad personal, del mismo modo y respetando las mismas normas que el resto de autorizados. Es decir, respetando la prioridad de paso de peatones y ciclistas, así como las normas generales de prudencia y seguridad vial, a fin de no generar riesgo para el resto de usuarios de la vía.