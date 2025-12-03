Kendrick Perry celebra el triunfo del Unicaja contra el Barcelona en la Copa del Rey 2023 Unicaja CB

Las claves nuevo Generado con IA Kendrick Perry, jugador del Unicaja de Málaga, será el Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Málaga el 5 de enero de 2026. El portavoz socialista Daniel Pérez representará al rey Melchor y Arturo Fernández, hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario, encarnará a Gaspar. La elección de Perry responde a la normativa municipal que busca evitar el blackface y prioriza a personas negras destacadas para el papel de Baltasar. Los trajes de los Reyes Magos serán diseñados por el malagueño Jesús Segado y la cabalgata partirá desde el Ayuntamiento tras el saludo oficial.

Este año el Rey Baltasar de la Cabalgata de Reyes de Málaga tendrá más flow que nunca. El jugador del Unicaja de Málaga, Kendrick Perry, ha sido elegido por el Ayuntamiento de Málaga para vivir uno de los momentos más especiales de su vida en la cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad la tarde del 5 de enero de 2026.

El carismático jugador estará acompañado en esta bonita misión por el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, que representará al rey Melchor en nombre de la Corporación municipal, y el hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández, que encarnará al rey Gaspar.

Cabe recordar que Pérez ya fue designado como rey mago el pasado 2022, cuando iba a ser Baltasar, pero tuvo que ser relevado por Rosa del Mar Rodríguez después de que se contagiara de Covid.

La elección de Perry como Baltasar responde al sistema acordado el año pasado en Junta de Portavoces, que establece que Baltasar, que antes encarnaba un político, será siempre interpretado por una persona negra propuesta por el alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas con el fin de evitar el blackface. Ya eran muchos los internautas que pidieron a Perry como rey mago, y este año se ha hecho realidad.

En cuanto a Melchor y Gaspar, el primero seguirá recayendo en un representante de los medios de comunicación y de la Corporación, que se alternarán cada año, mientras que Gaspar continuará siendo elegido por la Agrupación de Cofradías.

Los Reyes saldrán en cabalgata desde el Ayuntamiento el 5 de enero, tras ser recibidos en la Casa Consistorial por los miembros de la Corporación. Después, saludarán desde el balcón antes de subir a sus carrozas para iniciar el cortejo.

En cuanto a los trajes de los Reyes Magos serán, un año más, obra del diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado, quien tendrá muy fácil este año qué colores elegir para Baltasar.