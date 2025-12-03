Auditorio, Guadalmedina y Palacio de Ferias, grandes obras de Málaga en sus presupuestos para 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga presenta un presupuesto de 1.234 millones de euros para 2026, con 170 millones reservados para inversiones. Las grandes obras previstas incluyen el Auditorio de la Música, los puentes-plaza del Guadalmedina y la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos. Destacan inversiones en vivienda, como 28,8 millones para promociones en el sector Universidad y Soliva Oeste, y proyectos de urbanización y VPO en la ciudad. Otras actuaciones relevantes son la remodelación del Paseo Marítimo de El Palo, el sistema de alquiler de bicicletas y mejoras en aparcamientos y movilidad urbana.

El Ayuntamiento de Málaga pone sobre la mesa el proyecto de presupuestos municipales para 2026. Siguiendo la senda ya trazada en 2025, las cuentas para el ejercicio próximo superan por tercer año los 1.200 millones de euros. En concreto, son 1.234, lo que supone una ligera rebaja de 22 millones.

De esta suma hay que poner en valor la reserva de 170 millones para inversiones. Cuantía que, según ha dado a conocer el alcalde, Francisco de la Torre, puede incrementarse en otros 135 millones si se incluyen todas las actuaciones en materia de conservación.

De la carpeta de inversiones, es la Gerencia de Urbanismo la que lleva el peso de las operaciones. En concreto, 70,6 millones de euros para, entre otras grandes intervenciones, avanzar en el ansiado Auditorio de la Música, que va a disponer de 5 millones, que se suman a los 4 millones de 2025 y al dinero pagado por el Puerto por los suelos logísticos, permitiría disponer de unos 20 millones.

Una cuantía a la que sumar los 25 ya garantizados por la Junta de Andalucía, y 10 millones por la Diputación. La idea expresada por el regidor es que en 2026 se pueda disponer de un crédito para poder activar el concurso para las obras de un equipamiento cultural valorado en 210 millones.

Y ello pese a no contar con la participación del Gobierno central. Asume que tendrá que adelantar el dinero que debería aportar el Ministerio de Cultura, que hasta la fecha se ha desentendido del proyecto y que sigue "de perfil", así como los potenciales socios privados.

De la Torre ha hablado de unos presupuestos "realistas, rigurosos y a la altura de las necesidades de la ciudad", capaces de impulsar 450 propuestas.

Entre ellas, ha destacado la inclusión de 1 millón de euros para impulsar el proyecto de los puentes-plaza del Guadalmedina; otro millón para licitar el proyecto de ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, y el parque planteado en los antiguos suelos de Repsol.

En cuanto al Palacio de Ferias, De la Torre da por segura la contratación del proyecto a Ángel Asenjo, arquitecto que diseñó originalmente las instalaciones. De acuerdo con esta lectura, la intención municipal es la de impulsar la contratación de las obras.

Otras operaciones de impacto económico son las de la remodelación del Paseo Marítimo de El Palo, al que se destinan 4,8 millones; la continuación de la obra en el paseo de Pedregalejo, con 1,6 millones, y el parque dibujado en los Baños del Carmen, con 2 millones.

El alcalde ha puesto el acento también en política de vivienda. En este sentido, la Sociedad Municipal de Vivienda dispone de 28,8 millones para completar algunas de las operaciones actualmente en marcha, en particular las del sector Universidad, y avanzar en la construcción de nuevas actuaciones.

En este sentido, hay reservados 12 millones para las obras de urbanización de Soliva Oeste, terrenos sobre los que se pretende la ejecución de un millar de VPO. Asimismo, es de subrayar la inclusión de 8,6 millones para las 60 viviendas de protección planteadas en las antiguas cocheras de Portillo, en Carretera de Cádiz.

El Ayuntamiento pretende sentar las bases, con 400.000 euros, del proyecto de remodelación de la avenida Valle Inclán, que incluirá un semisoterrado de uno de los ejes viarios de mayor peso de la ciudad.

El área de Movilidad pretende poner en marcha el año que viene el concurso para el sistema de alquiler de bicicletas, al que se destinan algo más de 2,1 millones de euros. Menores son las aportaciones contempladas para seguir dando pasos con los aparcamientos disuasorios junto al Martín Carpena y Arroyo Totalán (300.000 euros) y un aparcamiento en superficie en los Baños del Carmen (600.000 euros).

De la Torre ha recordado que en 2026 se espera cerrar con un endeudamiento del 35%. En las cuentas anuales se plantean operaciones de crédito por cerca de 90 millones de euros.