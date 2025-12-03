Ángel Asenjo diseñará la ampliación del Palacio de Ferias de Málaga: De la Torre lo confirma

Vista aérea del Palacio de Ferias de Málaga y de los terrenos del Real de Cortijo de Torres.

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Asenjo, arquitecto del edificio original, diseñará la ampliación del Palacio de Ferias de Málaga, según confirmó el alcalde Francisco de la Torre. El Ayuntamiento de Málaga destina un millón de euros en los presupuestos de 2026 para licitar las obras de ampliación del Palacio de Ferias. La ampliación contempla unos 40.000 metros cuadrados de suelo, 25.000 metros edificados y 50.000 metros bajo rasante, con un coste estimado de 110,5 millones de euros. El éxito de eventos como la Comic-Con, con 100.000 asistentes, ha evidenciado la necesidad de ampliar el Palacio de Ferias para responder a la creciente demanda.

El camino para la largamente demandada ampliación del Palacio de Ferias de Málaga se allana.

Tras el ruido generado meses atrás en relación con el diseño de la prolongación del actual complejo, el alcalde, Francisco de la Torre, ha dado por zanjado el asunto y ha asegurado este miércoles que el proyecto será contratado con Ángel Asenjo, arquitecto responsable del edificio original.

La apuesta por Asenjo del regidor es clara desde hace meses, si bien habían surgido ciertas dudas. No obstante, durante la presentación del presupuesto del Ayuntamiento para 2026, el regidor ha confirmado la existencia de informes a favor de este movimiento.

De hecho, ha precisado que las cuentas para el ejercicio próximo incluyen un millón de euros para poder licitar la contratación de las obras de ampliación.

Otra imagen del arquitecto Ángel Asenjo.

Esto supone un paso decisivo en una de las grandes apuestas municipales de las últimas décadas, en las que el crecimiento de la actividad ferial había puesto de manifiesto la necesidad de disponer de nuevas instalaciones.

Fiel ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado mes de octubre con la Comic-Con. El éxito del evento, con unos 100.000 asistentes, dejó entrever las debilidades del Palacio de Ferias.

A la espera de que se concreten todos los detalles, la pretensión es la de afrontar una ampliación de unos 40.000 metros cuadrados de suelo, sobre los que se podrían levantar 25.000 metros de edificación, a los que sumar otros 50.000 bajo rasante.

Estas son las líneas generales de la idea que se viene planteando en los últimos años y que llegó a formar parte del dossier con el que Málaga presentó su candidatura para organizar la Expo Internacional de 2027. El costo estimado es de 110,5 millones de euros.