El 'secreto' del bar de Málaga que mantiene su menú a 7 euros: el precio medio en España es de 14,20 euros

En el barrio malagueño de La Luz, donde aún se da vida al significado de la palabra vecino, Sabino Ginés y su equipo lideran el restaurante del Centro Social La Raíz, en la avenida Isaac Peral, desafiando a la estadística "para ayudar al que lo necesita".

Mientras el precio medio del menú del día en Andalucía se sitúa en 13,4 euros y en España alcanza ya los 14,2, este restaurante malagueño mantiene su precio de siete euros. Una cifra que parece imposible en el contexto económico actual, pero que Sabino defiende con una convicción inquebrantable. Porque en la avenida Isaac Peral, "comer bien sigue siendo un derecho y no un lujo".

El reciente informe elaborado por Hostelería de España en colaboración con Edenred pone cifras a una realidad creciente. El menú del día ha subido un 1,5 por ciento respecto al año anterior y alcanza ya una media de 14,2 euros. Pese a seguir siendo una opción económica y saludable para miles de trabajadores, la presión de los costes limita el margen de los hosteleros.

Los datos explican bien el escenario. El IPC ha aumentado un tres por ciento anual y acumula un 1,7 por ciento en los primeros nueve meses de 2025. Productos básicos para la restauración se han disparado: los huevos suben un 17,9 por ciento anual, la carne de vacuno un 16,5, el café un 19,9 y los aceites distintos del de oliva alcanzan en conjunto un 18,2 por ciento. A ello se suman el incremento del coste de la electricidad, que ha crecido un 16,8 por ciento, la subida de la cuota de autónomos, los alquileres y un aumento del 1,3 por ciento en los costes laborales en el sector.

En medio de este panorama, Sabino mantiene el menú de La Raíz a siete euros. “Cada día buscamos la mejor calidad al mejor precio. No subimos el menú porque queremos que cualquier persona, sea quien sea, pueda irse a casa habiendo comido bien”, explica.

El empresario dice que la misión del centro social, como su nombre indica, e incluido el restaurante, es social "y no comercial". "Buscamos ofrecer un servicio accesible a mayores, familias y vecinos con menos recursos, atraer flujo diario al centro y dar un servicio comunitario", asevera.

De la misma forma, insiste en que su objetivo no es maximizar el beneficio, sino sostener un servicio que considera "básico". Un menú tan barato, a su parecer, solo es sostenible por volumen, no por el margen. "Cocinamos en cantidad, lo que reduce el coste por ración. No funciona como un restaurante tradicional, solo cubrimos gastos y damos servicios", añade.

Así, indica que a más gente comiendo, más eficiente sale la cocina, una regla que ellos cumplen a rajatabla. EL ESPAÑOL de Málaga ha podido comprobar que no hay día en el que Sabino no llene su local, que no es precisamente pequeño. Cada día puede dar más de 130 raciones de comida.

La oferta de Sabino es amplia y casera, de las de "toda la vida". De primero pueden salir lentejas, gazpachuelo, paella, ensalada, sopa de picadillo o porra, entre otras. Siempre cuatro opciones. De segundo, churrasco de pollo, secreto, bacaladillas, filetes empanados, huevos rotos con beicon, magro o boquerones. Todo depende del mercado y del género disponible ese día. La variedad es constante y la rotación, diaria.

El equipo del bar, en San Valentín. Cedida

La estrella de la carta es un pequeño lujo que Sabino se empeña en mantener: al menos una vez al mes sirven chivo, un plato que muchos vecinos ya no pueden permitirse en otros restaurantes. En el suyo sí, por siete euros, una cifra donde, por cierto, el restaurante ofrece primer plato, segundo, pan, postre y bebida. “Con la situación económica actual, hay cosas que la gente ha dejado de pedir fuera de casa. Y a mí me gusta que aquí puedan seguir disfrutándolas”, afirma.

La historia del local está profundamente vinculada a La Luz. Después de lo peor de la pandemia, varias asociaciones vecinales se acercaron a Sabino. El hogar del jubilado Virgen de Belén, ubicado dentro del Centro Social La Raíz, se quedaba sin cafetería ni restaurante y necesitaban a alguien de confianza que lo gestionara. La zona creyó que él era la persona idónea, ya que el empresario es muy conocido en la zona, donde tiene varios negocios de alimentación y droguería.

Sabino aceptó sin dudarlo. A día de hoy asegura que es una de las decisiones más felices de su vida profesional. “Es el negocio que más disfruto socialmente hablando. Saber que con eso ayudamos a que la gente coma bien de lunes a domingo me llena muchísimo”, cuenta.

El valor social del menú del día

El estudio de Hostelería de España recuerda que el menú del día no es solo comida económica. Es un recurso que ofrece opciones saludables, de temporada y con platos de cuchara, y que genera hasta cuatro veces menos desperdicio que el consumo doméstico. Para José Luis Álvarez Almeida, presidente de la organización, se trata de una propuesta profundamente arraigada en España y "un garante de la gastronomía tradicional".

Una camarera, con un plato del menú. Cedida

Ese valor social se palpa a diario en La Raíz. Jubilados que desayunan juntos, trabajadores de la zona que buscan un menú asequible, familias que no pueden asumir los precios de otros restaurantes y vecinos que entran a saludar aunque no se sienten a comer, "para echar el ratito".

Este comedor se ha convertido en un punto de encuentro, un espacio donde la vida de barrio se conversa y se comparte. Ya que no son pocos los que palian la soledad gracias al local de Sabino.