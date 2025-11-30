Dabiz Muñoz cambia a Málaga por Vigo esta Navidad: una premiada hamburguesería de Mijas ocupará su lugar
El equipo del conocido chef llevaba tres años acudiendo al mercadillo navideño de El Corte Inglés para ofrecer a los malagueños una divertida variedad de opciones gastronómicas con 'Pollos Muñoz'.
Dabiz Muñoz, uno de los mejores cocineros del mundo, no pasará por Málaga esta Navidad tras tres años consecutivos trayendo a la ciudad su foodtruck de Pollos Muñoz. En esta ocasión, ha cambiado la Costa del Sol por Vigo, una ciudad en la que ya estuvo también antes del verano de 2024 con gran éxito. En su lugar, según se ha podido observar en los últimos días, se ha ubicado a una conocida hamburguesería mijeña: Dak Burger.
El equipo de Dak ha tenido un gran recibimiento por parte de los malagueños en el mercadillo de El Corte Inglés, ya que es una muy buena conocida por todos ellos y por casi toda España con los éxitos que ha ido sumando en el campeonato de The Champion Burger.
¿Y qué ofrecen en Dak? Hamburguesas de muy buena calidad que han arrasado en la citada competición, siendo la reina la galardonada Stellar, que tiene carne de chuletón premium, cheddar rojo madurado, sweet bacon, mayonesa tostada, cebolla frita y su característico polvo lunar. Fue galardonada como la segunda mejor hamburguesa de Europa.
El mercadillo gastronómico de El Corte Inglés ya funciona a pleno rendimiento y podrá recorrerse hasta el 6 de enero, con un horario general de 12.00 a 22.00 horas. Permanecerá cerrado los días 7 y 25 de diciembre y el 1 de enero y los días 24 y 31 de diciembre reducen su horario, de 11 a 19 horas. Y ojo, que podrás combinar tus hamburguesas con marcas internacionales y muy locales como Camperos Mya o Panadería Salvador, pasando por Kinder, Nestlé o La Pecera, entre otras.