Dabiz Muñoz cambia a Málaga por Vigo esta Navidad: una premiada hamburguesería de Mijas ocupará su lugar

Dabiz Muñoz, uno de los mejores cocineros del mundo, no pasará por Málaga esta Navidad tras tres años consecutivos trayendo a la ciudad su foodtruck de Pollos Muñoz. En esta ocasión, ha cambiado la Costa del Sol por Vigo, una ciudad en la que ya estuvo también antes del verano de 2024 con gran éxito. En su lugar, según se ha podido observar en los últimos días, se ha ubicado a una conocida hamburguesería mijeña: Dak Burger.

El equipo de Dak ha tenido un gran recibimiento por parte de los malagueños en el mercadillo de El Corte Inglés, ya que es una muy buena conocida por todos ellos y por casi toda España con los éxitos que ha ido sumando en el campeonato de The Champion Burger.