Arde una vivienda en Héroe de Sostoa, en Málaga: una persona ha sido atendida por una crisis de ansiedad

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos han intervenido este miércoles en la extinción de un incendio declarado en una vivienda de la calle Héroe de Sostoa, en el distrito de Carretera de Cádiz de Málaga.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Pirámides y Martiricos, con dos autobombas, un vehículo autoescala, una ambulancia y dos vehículos ligeros, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

La vivienda ha quedado afectada por completo. Una persona fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios de Bomberos debido a una crisis de ansiedad, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Testigos consultados por EL ESPAÑOL de Málaga señalan que el fuerte olor a quemado se ha extendido esta mañana por buena parte de la Carretera de Cádiz. Las causas del fuego se encuentran bajo investigación.