Así es 'Alice Christmas', el nuevo espectáculo de las Luces del Botánico: 2,2 kilómetros de magia

El Jardín Botánico–Histórico La Concepción volverá a convertirse esta Navidad en uno de los escenarios más mágicos de Málaga. Este año, sus senderos se sumergen en el universo más icónico de Lewis Carroll con Alice Christmas. La Navidad en el Jardín de las Maravillas, la nueva producción inmersiva de Grupo Mundo que promete casi dos horas de fantasía entre luces, música y naturaleza.

Desde el 28 de noviembre y hasta el 6 de enero, el histórico jardín se transformará en un recorrido nocturno de 2,2 kilómetros, 200 metros más que en la edición anterior, inspirado en la aventura de Alicia al cruzar “al otro lado del espejo”. Nueve mundos temáticos, personajes emblemáticos y una subida final a la Cúpula del Corazón Dorado volverán a hacer de La Concepción un gran cuento navideño iluminado.

Como gesto de apertura, 5.000 personas en riesgo de exclusión social han sido las primeras en disfrutar del espectáculo. El 26 y 27 de noviembre, colectivos y entidades sociales recorrieron Alice Christmas de forma totalmente gratuita.

El itinerario, de aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos, guía al visitante por escenarios como el Lago de Hielo, el Paseo por las Estrellas o el Reino de los Corazones Congelados. Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco o la Reina de Corazones acompañarán el tránsito por esta ruta diseñada para despertar curiosidad, sorpresa y emoción. “Nuestro objetivo es que el visitante recorra el Jardín con la misma mirada asombrada que Alicia al cruzar al otro lado del espejo”, señalan desde la organización.

En esta ocasión, Alicia les dará la bienvenida y cantará a los visitantes en el lago, junto a la entrada. La oruga de Alicia en el País de las Maravillas enamorará a todos con su violín y el Sombrerero Loco será el maquinista de un tren lleno de ilusión. Y cuidado, porque no son los únicos que podrán sorprenderte en el recorrido. Un conejo blanco y la reina de los corazones congelados pueden perseguirte para revisar que llegues a tiempo a la celebración navideña

Así, sin hacer spoiler, desde EL ESPAÑOL de Málaga te recomendamos que te pares en el puente de la cascada. Quizá un árbol te pueda contar algún que otro secreto si tienes paciencia.

La experiencia incorpora música original del compositor malagueño Alberto Miras, que ha trabajado con Valensa Martín, y el proyecto cuenta con un elenco de seis actores y un equipo técnico de más de 80 profesionales. Este año, además, los menores de 12 años recibirán palomitas de maíz con su entrada, un detalle pensado para reforzar el carácter familiar del evento.

Entradas ajustadas y días con descuento

Los tickets ya están disponibles en surentradas.com, por teléfono en el 951 55 21 30 y en lucesdelaconcepcion.es. Los precios se han reducido con respecto al pasado año y oscilan entre 8,5 y 15,5 euros para adultos y 6,5 y 11,5 euros para menores, con los gastos incluidos.

Habrá, además, seis jornadas con descuento del 50% (1, 9, 15, 22 y 29 de diciembre y 6 de enero), así como tarifas reducidas el 28 de noviembre, 24 y 31 de diciembre. Los grupos de más de diez personas, los visitantes con movilidad reducida y quienes acudan en horarios menos demandados también tendrán rebajas. Los menores de 3 años entran gratis sin necesidad de ticket.

Las sesiones comenzarán a las 18.30 horas, con pases cada quince minutos hasta las 21.30, lo que permite entradas escalonadas de hasta 200 personas. La organización confirma que algunos turnos ya están agotados y recomienda adquirir entradas con antelación, especialmente para el puente de diciembre.

Un montaje sostenible y respetuoso con el entorno

La instalación de Alice Christmas destaca por su tecnología LED de bajo consumo, las proyecciones de alta resolución y las estructuras homologadas que garantizan la protección del patrimonio botánico y arquitectónico. Tanto la iluminación como el sonido han sido calibrados para no alterar la flora ni la fauna del recinto, declarado Bien de Interés Cultural.

El plan de movilidad también se refuerza este año: dos aparcamientos vigilados con más de 1.200 plazas, apoyados por las áreas de estacionamiento de Hacienda Nadales y Hacienda del Álamo, y seis lanzaderas desde la última parada de la línea 2 de la EMT, en Ciudad Jardín, que conectarán directamente con la entrada del Jardín Botánico.

Un cuento navideño en un jardín histórico

El uso del espacio ha sido adjudicado por el Ayuntamiento de Málaga a Mundo Management por un año, prorrogable hasta tres, con una tasa municipal de 61.560 euros. La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado el montaje, al tratarse de un enclave protegido y de gran valor patrimonial.

Así, Alice Christmas une historia, literatura y naturaleza en una propuesta que pretende consolidarse de nuevo como uno de los grandes planes de la Navidad malagueña, llevando el Jardín Botánico La Concepción a un nuevo nivel de fantasía luminosa.