Renfe, por fin, inicia el arreglo de las escaleras de la estación de Cercanías del Aeropuerto: llevan meses sin funcionar

Las claves nuevo Generado con IA Renfe inicia la reparación y modernización de las escaleras mecánicas de la estación de Cercanías del Aeropuerto de Málaga tras meses sin funcionar, con una inversión de 770.932,80 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las obras se realizarán en dos fases: primero las escaleras del andén de vía 1 y, posteriormente, las del andén 2, sin afectar al servicio habitual de Cercanías. A partir del 1 de diciembre, también comenzará la renovación del sistema de iluminación de la estación con tecnología LED, mejoras en la imagen del edificio y actualización de la instalación eléctrica, por valor de 716.124,23 euros.

Después de meses sin funcionar, Renfe se pone manos a la obra para arreglar las escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto de Málaga, que forma parte de la línea C1 del Cercanías.

Así lo ha anunciado este miércoles la compañía ferroviaria, que ha apuntado que la intervención busca la modernización de estas instalaciones, mejorando la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente.

Los trabajos se llevarán a cabo en dos fases, comenzando con las dos escaleras mecánicas del andén de vía 1, para una vez puestas en servicio, iniciar la segunda fase de modernización de las escaleras del andén 2. Estas obras no afectarán a la prestación del servicio habitual de Cercanías.

Esta afecta a las cuatro escaleras mecánicas de la estación del Aeropuerto, que cuenta con una inversión de 770.932,80 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de tres meses. Las actuaciones estarán a cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.

Imagen de las escaleras de la estación del Cercanías en el Aeropuerto de Málaga.

Mejora de la imagen

Por otro lado, Renfe iniciará a partir del 1 de diciembre las obras de renovación de la iluminación de la estación de Aeropuerto por un nuevo sistema Led que favorecerá la eficiencia energética y mejorará la seguridad de las instalaciones.

Estos trabajos, que han sido adjudicados a la UTE Coymal, Requena y Vías, por un importe de 716.124,23 euros, cuentan con un plazo de ejecución de 6 meses.

Este proyecto contempla la renovación completa del sistema de iluminación de la estación, tanto a nivel de vestíbulo como andenes.

Además, se llevará a cabo la mejora de la imagen del edificio de viajeros mediante la reposición de vidrios rotos, tanto en la fachada como en el techo del vestíbulo; y la mejora de la instalación eléctrica, en cumplimiento de la normativa vigente.