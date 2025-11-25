El Nuevo Hospital de Málaga empieza a ser realidad: 543,3 millones, 75 meses de obras, torres de 15 plantas...

Imagen del Nuevo Hospital de Málaga y del edificio de aparcamientos.

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía adjudica la construcción del Nuevo Hospital de Málaga, que será el edificio público más grande de la región, con una inversión de 543,3 millones de euros y un plazo de 75 meses. El complejo hospitalario contará con torres de hasta 15 plantas, 815 habitaciones, 80 camas de UCI, 48 quirófanos y una zona de urgencias con 31 consultas médicas. El proyecto incluye la construcción de un aparcamiento de 1.767 plazas y la explotación del mismo durante 23 años por parte de la adjudicataria. El hospital abrirá previsiblemente en 2032 y su diseño ha sido concebido con criterios de humanización para mejorar la experiencia de pacientes y familias.

La Junta de Andalucía empieza a 'construir' el que está llamado a ser el edificio público más grande de la región: el Nuevo Hospital de Málaga.

Después de varias décadas de anuncios que no llegaron a materializarse, la Administración regional está ya en disposición de poner en marcha la maquinaria a principios de 2026.

Sin sorpresas en la hoja de ruta trazada en los últimos meses, la Consejería de Sanidad da por adjudicada esta gigantesca obra a la alianza empresarial integrada por Sando, OHLA y Vialterra.

La suya fue, con diferencia, la mejor de las ofertas presentadas al concurso público para la ejecución de este gran complejo sanitario, con el que se busca responder a buena parte de las necesidades de atención de la capital de la Costa del Sol.

De acuerdo con los datos oficiales, la inversión alcanzará los 543,3 millones de euros, fijándose un plazo de 75 meses desde el arranque formal de los trabajos.

Atendiendo a este detalle, en el supuesto de que efectivamente las labores arranquen en los primeros meses de 2026, habrá que esperar al año 2032 para que abra sus puertas.

Esta fecha en el calendario, siempre susceptible de verse modificada, dista mucho de la de 2027 que fue puesta sobre la mesa por el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla.

Del plazo completo, 15 meses se vinculan al edificio de aparcamiento (Fase 1) y 60 meses para la ejecución del Hospital (Fase 2).

La memoria que forma parte del expediente precisa en detalle los pasos que deberá dar el futuro adjudicatario:

Demolición del conjunto de edificaciones existentes en la parcela.

Ejecución de un aparcamiento provisional en superficie y explotación por parte de la adjudicataria. Con 650 plazas. Se prevé una fase de explotación de trece meses.

Ejecución de las obras de la Fase 1. Edificio de Aparcamiento que consta de 7 plantas sobre rasante y 3 bajo rasante. Explotación por parte de la adjudicataria de las plazas de aparcamiento resultantes en este edificio. Serán 839 plazas, con un periodo de explotación de 60 meses.

Desmontaje del aparcamiento provisional.

Ejecución de las obras de la Fase 2. Edificio de Hospital, que consta de 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Explotación por parte de la adjudicataria de las plazas de aparcamiento resultantes en este edificio, que se unirán funcionalmente a las de la fase 1. En total, serán 1.767 plazas para vehículos normales y 128 para motocicletas. La duración de esta situación se prolongará hasta el final de la concesión, un total de 16 años y 9 meses.

Conforme a los plazos manejados, se prevé que la puesta en servicio del aparcamiento provisional tenga lugar en abril de 2026; el parking 1, en abril de 2027, y el parking 2, en abril de 2032.

Para el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, la adjudicación supone un paso más hacia “la mayor obra de ingeniería sanitaria de las últimas décadas, un fiel reflejo de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por transformar la asistencia sanitaria en Málaga tras años de abandono”.

El SAS recibió tres ofertas para la ejecución de las obras dentro del plazo previsto, que finalizó el 1 de agosto de 2025.

El contrato combina la ejecución de las obras del hospital y la concesión y explotación del aparcamiento por un periodo de 23 años. El proyecto cuenta con financiación a través del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, con un reparto del 85% con fondos europeos y 15% de financiación autonómica.

Infografía del Nuevo Hospital de Málaga.

Características

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos.

Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación. El diseño del nuevo hospital ha sido concebido también desde una perspectiva de humanización.

El diseño del nuevo hospital ha sido concebido también desde una perspectiva de humanización. Cada espacio ha sido pensado para mejorar la experiencia del paciente y favorecer el bienestar de las familias, incorporando criterios de confort, accesibilidad y cercanía que refuerzan la dimensión humana del cuidado.