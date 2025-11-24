Un policía local y ocho detenidos más en Málaga por gestionar un clan de drogas y extorsión

Las claves nuevo Generado con IA Nueve personas, incluido un policía local de Málaga, han sido detenidas por la Policía Nacional por introducir droga en Torremolinos y Benalmádena. A los arrestados se les investiga por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión. El grupo criminal operaba principalmente en las barriadas malagueñas de El Palo y Churriana, utilizando fincas frente a la playa de El Palo como centro logístico. Durante los registros, la policía incautó 20 kilos de cocaína, 128 gramos de hachís, más de 37.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y varias armas.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, entre ellas un policía local de Málaga, por introducir presuntamente partidas de droga en los municipios malagueños de Torremolinos y Benalmádena.

A los arrestados se les investiga por los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión y cuatro de ellos ya están en prisión por orden judicial, según ha informado este lunes la Policía Nacional.

Las investigaciones se iniciaron el pasado junio tras detectarse la presencia de algunos cabecillas de una organización criminal que suministraban partidas de cocaína a traficantes locales.

De las pesquisas se desprende que el policía local estaba en activo y que algunos de los arrestados cuentan con un amplio historial delictivo y son integrantes de un conocido clan afincado en el distrito este de la capital malagueña.

Los agentes también han averiguado el rol que desempeñaban cada uno de ellos, así como los principales puntos de distribución de las sustancias estupefacientes: las barriadas malagueñas de El Palo y Churriana.

Además, la Policía descubrió dos fincas, situadas frente a la playa de El Palo, controladas por uno de los clanes implicados, que contaba con una superficie de 1.600 metros cuadrados y numerosas ampliaciones anexas e ilegales que convertían este lugar en un auténtico laberinto.

En los registros: 20 kilos de cocaína, efectivo y armas

Los agentes, para realizar una de las entradas y registro, tuvieron que escalar un muro perimetral y acceder por una ventana para evitar que el principal investigado se deshiciese de la droga o pudiese huir.

En el conjunto del operativo se han hecho cuatro registros, todos en Málaga capital, y en los mismos se han obtenido un total de 20 kilos de cocaína, 128 gramos de hachís, fármacos, más de 37.000 euros, cuatro vehículos y varias armas (un fusil, una pistola simulada y un arma blanca prohibida) y munición.