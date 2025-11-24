Ya está abierto el plazo para solicitar una de las 253 VPO en alquiler de Málaga: estos son todos los requisitos

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga ya ha abierto el plazo para que todos los malagueños puedan enviar sus solicitudes para acceder al sorteo de una de las 253 viviendas de protección oficial en alquiler. Se ofrecen pisos de uno, dos y tres dormitorios, con rentas mensuales que van de 365 a 462 euros.

Las promociones incluyen 140 y 133 viviendas respectivamente, todas con aparcamiento y trastero. Estas se están construyendo en las parcelas R10 y R16 del sector Universidad, dentro del plan de vivienda municipal.

El periodo de inscripción comenzó hace tan solo unas horas, en concreto a las 00.00 horas de este lunes 24 de noviembre. Se mantendrá abierto hasta las 23:59 horas del miércoles, 17 de diciembre.

Quienes deseen optar a una de estas viviendas pueden inscribirse a través de la web del IMV: https://imv.malaga.eu.

140 viviendas en la R10

La parcela R10 consta de 140 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trastero de las cuales 17 son de un dormitorio, 48 de dos dormitorios y 75 de tres dormitorios.

En cuanto a las 17 de un dormitorio, 11 de ellas están destinadas para personas con ingresos de 2,5 veces IPREM y las otra 6 son viviendas adaptadas para personas con ingresos de 2,5 veces IPREM. El alquiler mensual será de 365,66 euros más los gastos de comunidad.

En cuanto a las 48 de dos dormitorios habrá 39 destinadas a familias con ingresos de 2,5 IMPREM y 9 a familias con ingresos de 3,5 veces el IPREM. El alquiler mensual de estas viviendas será de 382,98 euros más los gastos de comunidad.

Por último, las 75 viviendas de tres dormitorios están dirigidas a familias con ingresos de 3,5 veces el IPREM. El precio del alquiler mensual de las de 3 dormitorios será de 459,37 euros más los gastos de comunidad.

113 viviendas en la R16

Por su parte, en la parcela R16 se están construyendo 113 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trasteros, de las cuales 45 son de dos dormitorios y 68 tienen tres.

En cuanto a las 45 de dos dormitorios para 2,5 veces IPREM de las cuales, 43 están destinadas a familias del cupo general, 1 destinada a personas dependientes y otra vivienda que está adaptada. El alquiler mensual será de 384,25 euros al mes más gastos de comunidad.

Por su parte, las 68 de tres dormitorios para 3,5 veces IPREM serán 65 para familias del cupo general con un alquiler de 404,76 euros al mes más gastos de comunidad y habrá otras 3 adaptadas con un alquiler de 462,82 euros al mes más los gastos de comunidad.

Requisitos para acceder al sorteo de 140 viviendas en la R10

En cuanto a los requisitos, todos los interesados en participar en el sorteo de 140 viviendas en la R10 deberán de cumplir los siguientes:

- No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma.

- Estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria.

- Tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

- La vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente.

- Acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos:

Comprendidos entre 15.000 euros anuales mínimo y 24.400 euros anuales máximo, para las 17 viviendas de 1 dormitorio.

Comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 48 viviendas de 2 dormitorios.

Comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 75 viviendas de 3 dormitorios.

- Asimismo, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros para las 11 viviendas de 1 dormitorio.

- También deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 48 viviendas de 2 dormitorios; estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 75 viviendas de 3 dormitorios.

- Por último, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las 6 viviendas adaptadas de un dormitorio.

Requisitos para acceder al sorteo de las 113 viviendas en la R16

De igual forma, todos los que quieran hacerse con alguna de las 113 viviendas en la R16 tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

- No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma.

- Estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria.

- Tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

- La vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente.

- Acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos:

Comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 32.300 euros anuales, máximo para las 45 viviendas de 2 dormitorios destinadas a familias hasta 2,5 veces el IPREM.

Comprendidos entre 16.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las 65 viviendas de 3 dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el IPREM.

Comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las 3 viviendas adaptadas de 3 dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el IPREM.

- Por otro lado, los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 43 viviendas de 2 dormitorios. También deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 65 viviendas de 3 dormitorios.

- De igual forma, deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno o tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado estar en situación de dependencia, para una vivienda de dos dormitorios.

- Los solicitantes también tendrán que estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno o tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para la vivienda adaptadas de dos dormitorios,

- Por último, los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las 3 viviendas adaptadas de tres dormitorios.