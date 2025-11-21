Hallan el cadáver de un anciano en estado de descomposición en un trastero de Huelin, en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El cadáver de un anciano de 84 años fue hallado en estado de descomposición en un trastero de un bloque de viviendas del barrio de Huelin, en Málaga. El hallazgo se produjo tras el aviso de vecinos al administrador por el fuerte olor proveniente del trastero, quien posteriormente alertó a los servicios de emergencias. Primeras investigaciones indican que al hombre podría habérsele caído una estantería encima, ya que no se han encontrado indicios de violencia.

Los servicios de emergencias han localizado este martes el cadáver de un anciano en estado de descomposición. El cuerpo estaba en un trastero de un bloque de viviendas de Málaga.

Agentes de la Policía Local y la Nacional, así como los Bomberos y los servicios sanitarios del 061 acudieron a la zona tras ser alertados por los vecinos por el fuerte olor que desprendía.

El hallazgo se produjo poco después de las 13:30 horas en un edificio de la calle Caramba de la capital, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El administrador del bloque fue quien alertó a Emergencias tras ser alertado por varios vecinos del mal olor que emanaba uno de los trasteros, cuyo dueño no conseguía contactar con el inquilino.

El hombre tenía 84 años y su cadáver se encontraba, según Sur, bajo una estantería. Aunque será la autopsia la que determine las causas de la muerte, las primeras pesquisas apuntan a que al hombre se le pudo caer encima una estantería que había en el trastero, ya que no se han hallado indicios de violencia, han indicado fuentes policiales.