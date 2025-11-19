Tiroteo junto al aparcamiento de caravanas del Martín Carpena en Málaga: hay un hombre herido
Los hechos han ocurrido sobre las cuatro de la tarde, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada alertando de la presencia de la víctima en la zona.
Más información: Venden entradas desde 58 euros para un evento en el Parque de Huelin que el Ayuntamiento de Málaga niega haber autorizado
Las claves
nuevo
Generado con IA
Un hombre ha resultado herido por disparos junto al aparcamiento de caravanas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en Málaga.
El suceso ocurrió sobre las cuatro de la tarde, entre el parking de caravanas y el centro comercial Los Patios, en la calle Lexicógrafa María Moliner.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, que prestaron asistencia a la víctima.
Nuevo tiroteo en la ciudad de Málaga. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido sobre las cuatro de la tarde una llamada alertando de la presencia de un hombre herido tras recibir un disparo entre el parking de caravanas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y el centro comercial Los Patios, en la calle Lexicógrafa María Moliner.
La sala operativa ha enviado a la zona a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y sanitarios del 061, que han asistido a la víctima.
No hay resolución de los operativos hasta el momento, por lo que no han trascendido detalles sobre la identidad ni las circunstancias en las que se han producido los hechos.