Tiroteo junto al aparcamiento de caravanas del Martín Carpena en Málaga: hay un hombre herido

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha resultado herido por disparos junto al aparcamiento de caravanas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en Málaga. El suceso ocurrió sobre las cuatro de la tarde, entre el parking de caravanas y el centro comercial Los Patios, en la calle Lexicógrafa María Moliner. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, que prestaron asistencia a la víctima.

Nuevo tiroteo en la ciudad de Málaga. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido sobre las cuatro de la tarde una llamada alertando de la presencia de un hombre herido tras recibir un disparo entre el parking de caravanas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y el centro comercial Los Patios, en la calle Lexicógrafa María Moliner.

La sala operativa ha enviado a la zona a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y sanitarios del 061, que han asistido a la víctima.

No hay resolución de los operativos hasta el momento, por lo que no han trascendido detalles sobre la identidad ni las circunstancias en las que se han producido los hechos.