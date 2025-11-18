Málaga reducirá la plusvalía por herencia hasta en un 37,5% en 2026 para no convivientes

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, este martes, en rueda de prensa. Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga da un paso adelante para aplicar una nueva reducción de la plusvalía por transmisiones mortis-causa para no convivientes.

Con este objetivo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, que supone no actualizar ni siquiera con el IPC los principales tributos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

Además, en el caso de la plusvalía se aplicará una nueva reducción que supone llegar a una bonificación del 37,5% por transmisiones mortis-causa para no convivientes. Hasta este mismo año, este porcentaje era del 25%.

El compromiso asumido por el equipo de Gobierno es el de extender la aplicación de este beneficio de forma progresiva hasta alcanzar el máximo legal permitido del 95%.

En concreto, cuando no se acredite la convivencia se aplicará la bonificación mencionada del 37,5% de la cuota íntegra para aquellos inmuebles cuyo valor catastral no sea superior a 150.000 euros.

Esta medida se une a la bonificación que ya se aplica para familiares convivientes que alcanza un porcentaje de reducción del 95% para inmuebles con valor catastral inferior a 100.000 euros.

En total, se estima que el impacto de la bonificación mortis causa (convivientes y no convivientes) en 2026 sería de 2 millones de euros y que beneficiaría a unas 5.000 familias malagueñas.

A estas novedades se unen otras mejoras técnicas que tienen como objetivo eliminar los requisitos formales necesarios para acceder a la bonificación para convivientes y aumentar el número de potenciales beneficiarios de la misma:

Se extiende el concepto de convivencia cuando la persona fallecida se hubiese desplazado a la vivienda del heredero por motivos asistenciales.

Se elimina el requisito de convivir en la vivienda adquirida durante los dos años siguientes al fallecimiento del causante.

Se elimina el supuesto de conservar derechos sobre la vivienda del causante si hubiese mediado separación o divorcio.

En materia de plusvalía, tanto intervivos como mortis causa, desde el año 2022 el importe medio de las cuotas se ha visto reducido en un 36% como consecuencia de la aplicación de la nueva fórmula de cálculo por aplicación del Real Decreto Ley 26/2021.

Esto conlleva en la práctica una reducción de unos 20 millones al año en el impuesto que queda en manos de los contribuyentes. En total, se puede estimar una reducción acumulada del 2022 al 2026 de casi 100 millones de euros.