Confirmado por Málaga: agotadas las 1.000 tarjetas y 49.800 viajes gratis como ayuda a desempleados

Un grupo de viajeros entra en uno de los autobuses de la EMT de Málaga. Amparo García

Las casi mil tarjetas de transporte con 50 viajes gratuitos cada una que el Ayuntamiento de Málaga había puesto a disposición de personas desempleadas y demandantes de empleo ya están agotadas. La demanda ha superado las previsiones y ha hecho que el número máximo de solicitudes se complete apenas horas después de abrirse el plazo.

Estas tarjetas, conocidas como ‘Ayuda al Empleo’, formaban parte de una iniciativa municipal que ofrecía un total de 996 tarjetas, equivalentes a 49.800 viajes gratuitos en los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). El objetivo era facilitar los desplazamientos por la ciudad a quienes se encuentran en situación de desempleo y cumplen los requisitos establecidos.

Aunque inicialmente el certificado de cumplimiento de requisitos se podía solicitar desde este martes, 11 de noviembre, a través de la web del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), el sistema dejó de aceptar nuevas peticiones una vez alcanzado el cupo, tal y como estaba previsto en las bases.

Los requisitos para acceder a estas tarjetas incluían estar empadronado en Málaga capital, encontrarse inscrito como demandante de empleo de larga duración, al menos 360 días en los últimos 540, y no percibir más de 850 euros brutos mensuales en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

Una vez verificada la información, el IMFE comunicaba la autorización a la EMT, encargada de emitir y entregar las tarjetas. Las personas admitidas recibirán un SMS en el teléfono indicado en la solicitud, con la fecha en la que deben acudir a la oficina de la EMT en Alameda Principal, 47, para recoger o recargar su tarjeta. Será necesario presentar DNI o NIE y una fotografía.