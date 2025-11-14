Operación millonaria en la Alameda Principal de Málaga: compran un edificio centenario para convertirlo en hotel

La metamorfosis turística en la que parece estar instalada Málaga y, de manera muy especial, su Centro histórico, no tiene fin.

El último episodio en esta especie de vorágine inmobiliaria, que conlleva la compra de edificios para su transformación en establecimientos hoteleros o apartamentos turísticos, tiene su epicentro en la Alameda Principal.

En concreto, en el número 38 de la Alameda Principal. Tocando casi con el cauce del Guadalmedina y haciendo esquina con la calle Torregorda, se levanta un inmueble que data del año 1870 que acaba de ser adquirido para ser transformado en hotel.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL de Málaga varias fuentes. Una de ellas, vinculada al sector inmobiliario, apunta a que la operación ha podido rondar los 7 millones de euros.

Por su parte, la propietaria de la Administración de Lotería que ocupa uno de los locales comerciales de los bajos, Mónica, confirmó la venta del inmueble.

Sobre el particular, precisó que desde el pasado mes de agosto está pagando el alquiler del espacio a la nueva propiedad. "Ya nos han dicho que nos tenemos que ir", explica, si bien el plazo del que dispone es aún relativamente largo.

En concreto, hablan de alrededor de un año y medio, tiempo suficiente para poder llevar adelante toda la tramitación urbanística y administrativa precisa para acometer las obras de reconversión del edificio.

La administración en cuestión era de la abuela de Mónica, quien explica que son más de 40 años con las puertas abiertas en este punto de la Alameda Principal.

Proyecto de Gerónimo Cuervo

El edificio, junto a su vecino, que alberga desde hace varios años la sede central de Banca March en la capital de la Costa del Sol, fueron construidos por iniciativa del comerciante Guillermo Reboul, con un proyecto del arquitecto Gerónimo Cuervo.

Atendiendo a la información oficial que existe en el Ayuntamiento de Málaga, se trata de una construcción sobre la que pesa un grado de protección arquitectónica nivel I. Esto acota las posibilidades de intervención sobre la misma.

De acuerdo con el planeamiento, la actuación máxima permitida es la rehabilitación integral, buscando con ella mejorar la habitabilidad sin eliminar elementos estructurales fundamentales.

El edificio cuenta con una superficie construida de unos 1.400 metros cuadrados, repartidos en planta baja, más tres alturas y ático.