Málaga paraliza parte de la obra del nuevo equipamiento del Parque de San Rafael tras la aparición de restos óseos

Las claves nuevo Generado con IA La aparición de restos óseos durante las excavaciones ha obligado a paralizar parte de las obras del nuevo equipamiento público en el Parque de San Rafael, Málaga. La empresa de arqueología Nerea Arqueología Terrestre y Subacuática se encargará de documentar y delimitar el hallazgo para determinar su contexto funerario. La intervención, con una inversión de 1,5 millones de euros, prevé la construcción de un edificio de uso social, expositivo y administrativo, integrado en el entorno del parque.

La aparición de restos óseos ha llevado a la Gerencia de Urbanismo a paralizar en la mañana de este miércoles parte de los trabajos de construcción del equipamiento público que se está ejecutando en el Parque de San Rafael.

Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Málaga. De acuerdo con los datos aportados, los mencionados restos han aparecido durante el desarrollo de los trabajos de excavación, que cuentan con el preceptivo control arqueológico de movimiento de tierra exigido por la Junta de Andalucía.

La empresa encargada de esta labor de vigilancia (Nerea Arqueología Terrestre y Subacuática) ha constatado la aparición de este material óseo, que documentará y delimitará para verificar su contexto funerario.

El espacio en el que se han hallado ha sido delimitado por la firma adjudicataria del proyecto, Guamar, al objeto de que los técnicos arqueólogos realicen este proceso de documentación. La inversión prevista ronda los 1,5 millones de euros.

La intervención ahora incluye un edificio de equipamiento social, cuyo uso característico es público expositivo y administrativo. Estará constituido por un único volumen de una planta, con un diseño que se integrará totalmente en su entorno y al que se accederá a través del Parque de San Rafael, por su esquina sureste.

El edificio dispondrá, entre otros espacios, de sala de proyección, de una sala de usos múltiples, otra sala de reuniones, dos despachos de administración, aseos y salas técnica.