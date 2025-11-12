Alerta por ratas en Málaga: Con Málaga pide medidas urgentes por el aumento de roedores en los barrios

Las claves nuevo Generado con IA El concejal Nico Sguiglia, portavoz de Con Málaga, denuncia un aumento de ratas en varios barrios de Málaga capital y exige medidas urgentes al Ayuntamiento. Sguiglia reclama la comparecencia de la concejala de Sostenibilidad Ambiental para explicar las acciones que se están tomando y el plan municipal para erradicar la plaga. La proliferación de ratas se atribuye a la falta de control sobre las empresas encargadas de la desratización, agravada por la quiebra de la anterior empresa responsable. El Ayuntamiento ha adjudicado un nuevo contrato de 900.000 euros a la empresa Lokimica para el control de plagas durante tres años, aunque se pide su supervisión efectiva.

El supuesto aumento de las ratas en determinados barrios de Málaga capital ha llevado al concejal y portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nico Sguiglia, a reclamar al Área de Sostenibilidad Ambiental "medidas urgentes para controlar esta situación”.

"Se está convirtiendo en un problema de salud pública", ha asegurado el edil, quien ha solicitado la comparecencia de la concejala del departamento, Penélope Gómez, en la próxima Comisión de Medio Ambiente.

La finalidad es, asegura, que "explique con detalle qué medidas se están adoptando, cómo se está controlando el servicio y qué plan tiene el Ayuntamiento para erradicar esta plaga en los barrios".

"Málaga está llena de ratas. No paramos de recibir quejas de vecinos y vecinas de distintos distritos por la presencia de ratas en parques, plazas y zonas públicas", ha afirmado.

Incluso, Sguiglia ha apuntado que en el Parque "podemos encontrar muchísimas ratas moviéndose libremente, tantas que incluso han llegado a entrar en el propio Ayuntamiento".

El portavoz de Con Málaga ha dicho que esta situación se debe, principalmente, a una falta de control del área de Parques y Jardines sobre las empresas encargadas del servicio de desratización y control de plagas.

"El año pasado, la empresa Althenia, responsable del servicio, declaró la quiebra, lo que provocó que durante varios meses no se realizara adecuadamente el control de plagas", ha recordado.

Recientemente, el Ayuntamiento ha adjudicado un nuevo contrato a la empresa Lokimica, con un presupuesto de 900.000 euros para tres años, para hacerse cargo de este servicio.

Sin embargo, para Sguiglia "es fundamental garantizar que la empresa está actuando de forma efectiva y bajo una supervisión adecuada".

"No puede ser que padres y madres que acuden a un parque infantil se encuentren con ratas, que las personas mayores vean roedores al pasear o que los vecinos tengan que convivir con animales que son portadores de enfermedades”, ha advertido.