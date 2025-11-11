Málaga recupera a Julio Andrade como asesor municipal y 'ficha' al presidente de la Fundación del Carnaval

Las claves nuevo Generado con IA Julio Andrade regresa al Ayuntamiento de Málaga como asesor de la Concejalía de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno. Andrade, antiguo concejal y teniente de alcalde, percibirá un salario anual de 46.124,96 euros brutos en su nuevo puesto. Ángel Luis Bermúdez Martín, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, ha sido nombrado asesor de la Concejalía de Deporte, con un salario anual de 61.499,76 euros.

Julio Andrade regresa al Ayuntamiento de Málaga. Quien fuera durante años concejal de Derechos Sociales y Turismo y persona de confianza del alcalde, Francisco de la Torre, retorna a la Casona del Parque.

Y lo hace como asesor de la Concejalía de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno.

Así consta en el listado del personal de confianza del que se viene rodeando el Ejecutivo local desde el inicio del presente mandato. Actualmente hay 47 personas nombradas.

Luis Bermúdez posa en el exterior de la Casa del Carnaval de Málaga. Alba Rosado

De acuerdo con los detalles recogidos en esta publicación oficial, Andrade va a pasar a cobrar 46.124,96 euros brutos anuales.

En la biografía adjunta, el propio Andrade precisa que hasta mediados del pasado mes de octubre fue director adjunto de la Red Global CIFAL en el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR).

Y añade: "Actualmente, soy coordinador de Seguridad de Área en Málaga para el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS) y vicepresidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo".

Asimismo, pone en valor su vinculación al Consistorio. "He dedicado 26 años al Ayuntamiento de Málaga, incluyendo 11 años como concejal y teniente de alcalde, y los últimos 15 años como director y asesor, hasta 2024".

El de Andrade no es el único nombramiento ocurrido en estos días. A su nombre hay que sumar el de Ángel Luis Bermúdez Martín, presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga 2024 y técnico especialista en Electrónica de Comunicaciones, como asesor de la Concejalía de Deporte. El salario asignado es de 61.499,76 euros.