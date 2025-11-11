Málaga multa con 5.000 euros por la caída de un árbol a una de las empresas contratadas para conservar las zonas verdes

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha impuesto una multa de 5.000 euros a la empresa Raga Medio Ambiente por la caída de un árbol en la calle Juan Muñoz Herrera, en la barriada de Puerta Blanca. La sanción responde a una infracción grave por prestación defectuosa o irregular en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz. El árbol caído presentaba deficiencias mecánicas y patológicas registradas en su ficha de inventario, pero la empresa no realizó los estudios analíticos necesarios ni tomó medidas correctivas pese al alto riesgo existente. El contrato exige a la empresa adjudicataria garantizar tanto la conservación del arbolado como la seguridad ciudadana, incluyendo la aplicación del Plan de Gestión del Riesgo elaborado por el Servicio de Parques y Jardines.

El Ayuntamiento de Málaga ha multado con 5.000 euros a la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz, por la prestación defectuosa o irregular del servicio que derivó en la caída de un árbol de grandes dimensiones el pasado 19 de julio en la calle Juan Muñoz Herrera, en la barriada de Puerta Blanca.

El expediente sancionador abierto en su momento concluye con una infracción grave, por la que, en base a los pliegos del contrato vigente, la Junta de Gobierno local ha aprobado este martes la imposición a la entidad de una penalidad de 5.000 euros.

Del informe realizado por el Servicio de Parques y Jardines y tras la consulta a los registros de mantenimiento de cada ejemplar que hay en la ciudad, se constata que el árbol en cuestión contaba con diversas deficiencias mecánicas y patológicas que eran susceptibles de afectar a su estabilidad, las cuales quedaban reflejadas en los correspondientes documentos de control de dicho árbol.

Pese a que estas deficiencias estaban registradas en su ficha de inventario, así como en las correspondientes revisiones realizadas sobre el mismo, no han existido por parte de la empresa los estudios analíticos precisos para determinar las actuaciones correctivas necesarias para eliminar o minimizar el riesgo que, dadas las circunstancias de defectos, altura, diámetro de ramas y diana, debió quedar categorizado como "muy alto", hecho que debe llevar a una actuación inmediata. Sin embargo, en el registro la empresa lo categorizó como riesgo "bajo".

El contrato vigente no sólo tiene por objeto la preservación de los ejemplares en un correcto estado, sino también garantizar la seguridad de la ciudadanía, de modo que la entidad adjudicataria debe asumir el Plan de Gestión del Riesgo elaborado por el Servicio de Parques y Jardines.

Esto implica ser la responsable de la planificación, desarrollo, seguimiento y control de la sanidad vegetal y de la seguridad del arbolado. A este respecto, el pliego advierte que la aplicación exhaustiva de este programa no garantizará que no se produzcan accidentes, pero sí permite disponer de la información necesaria para tomar las medidas más adecuadas.