Málaga allana el camino a AEDAS Homes para la construcción de otras 139 viviendas en Distrito Zeta

Diseño de una de las promociones de AEDAS Homes en el Distrito Zeta de Málaga.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado inicialmente este martes el estudio de detalle de la parcela R-4 del sector SUNP-G.2 Sánchez Blanca, conocido como Distrito Zeta.

La operación está promovida por la entidad AEDAS Homes Opco SLU, con el objetivo de construir 139 nuevas viviendas.

Este instrumento tiene por objeto definir, por un lado, nuevas áreas de movimiento de la edificación que evite las fachadas curvas; por otro, la altura de la edificación, de modo que cumpla con lo determinado por las servidumbres aeronáuticas.

A esto se une la ocupación parcial bajo rasante de la zona verde comunitaria para cumplir el número mínimo de plazas de aparcamiento exigido, al objeto de evitar la ejecución de tres plantas de sótano.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno de forma inicial a tres estudios de detalle. El primero de ellos, promovido por Jarazmín Proyecta S.L, tiene por objeto desarrollar las previsiones del Plan Especial de Reforma Interior LE-2 ‘Jarazmín sur’ en lo relativo a la unidad de ejecución 4 de este ámbito.

A través de este instrumento de planeamiento, se detalla la zonificación, parcelación, ordenación de volúmenes y la definición de alineaciones y rasantes de las parcelas, viales y futuras edificaciones de los suelos incluidos en el ámbito de actuación, según lo determinado por el Plan.

La propuesta contempla la ampliación del ámbito, de modo que la superficie total pasa de 13.599,41 metros cuadrados a 14.375 metros, y se ajustan determinados parámetros, sin variar el techo edificable total.

La superficie se distribuye entre 18 parcelas que suman un total de 5.957,37 m2 de superficie y 2.378,99 m2 de techo edificable para residencial; 2.107,60 m2 de superficie y 41,89 m2 de techo para un equipamiento deportivo privado; 2.088,47 m2 para la red viaria; 828,24 m2 para viario secundario; y 3.394,30 m2 para zonas verdes.

Tras la aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública durante un plazo de 20 días y se requiere al promotor que recabe informes preceptivos y vinculantes.