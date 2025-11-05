Málaga sigue rompiendo récords: la vivienda roza los 7.400 €/m² en la Malagueta y Monte Sancha

Vistas de la Catedral de Málaga y de algunos edificios de La Malagueta, en Málaga. Amparo García

Como si se tratase de una especie de un cambio en la orientación del campo magnético, el mercado residencial ha tornado buena parte de su mirada hacia la zona oeste de Málaga capital.

El impulso de nuevas y lujosas operaciones inmobiliarias en los últimos años, como demuestran la venta y comercialización de Torre del Río, Térmica y los desarrollos de El Pato, han generado una inversión más que evidente en los puntos de atracción y, como consecuencia, en los precios que los vendedores piden por sus viviendas.

Este nuevo estatus es fácilmente apreciable en los análisis de precios que desde hace meses vienen realizando los especialistas de Idealista. El último ejemplo es el trabajo realizado con datos del pasado mes de octubre, que localizan en la parte del litoral oeste dos de los emplazamientos con valores más elevados.

El particular ranking que puede hacerse con los barrios de la capital de la Costa del Sol, no obstante, mantiene a Malagueta y Monte Sancha como el espacio urbano donde más caro es comprar una casa.

En concreto, el valor medio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano asciende hasta los 7.376 euros, lo que supone un crecimiento del 7,8% respecto a octubre del año pasado.

Atendiendo a los datos del propio portal, es posiblemente el valor más elevado jamás registrado en la ciudad. Para medir adecuadamente el impacto de lo que hablamos sirva decir que con este precio medio, una vivienda de 100 metros cuadrados alcanza los 736.000 euros.

Una simple búsqueda en Idealista permite constatar la existencia de 186 anuncios de viviendas en venta. De todos ellos, la práctica totalidad corresponden a inmuebles que están en el mercado por encima del millón de euros.

En la parte más alta de la horquilla se encuentra un chalé adosado en Monte Sancha por 2.750.000 euros. ¿Y la propiedad más barata de cuantas se anuncian en este portal? Un piso en Paseo de Sancha por el que piden 1.023.000 euros.

Estos parámetros confirman a Malagueta-Monte Sancha como el barrio más caro para comprar una vivienda. Pero no le van muy a la zaga dos emplazamientos de la zona oeste.

En concreto, Finca El Pato-Torre del Río y Paseo Marítimo Oeste-Pacífico. En la primera de las zonas, según Idealista, el precio del metro cuadrado construido alcanza los 7.150 euros (+18%), lo que supone un récord para la zona. En la segunda, se rozan los 6.500 euros, con un aumento interanual del 7,5%.

Hay que recordar que es justamente este entorno geográfico de la ciudad donde se levantan las populares torres de Torre del Río, donde luce el ático de Sierra Blanca Estate que está valorado en 9.750.000 euros, y otros apartamentos por varios millones.

Bastante lejos de estos valores encontramos dos puntos del Centro. Por un lado, en el Centro Histórico, Idealista sitúa el precio medio del metro cuadrado en 5.558 euros (+5,9%), mientras que en el Ensanche Centro-Soho la cifra crece hasta los 5.215 euros el metro (+13,6%).