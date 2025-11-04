La Junta inspecciona a una residencia de Málaga tras la muerte de una usuaria agredida por otro interno

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 78 años y paciente de alzhéimer falleció tras ser agredida por otro interno en la residencia privada Caser Residencial, en Málaga. El agresor, un hombre de 66 años con trastorno de conducta, fue detenido por la Policía Nacional un día después del ataque. La Junta de Andalucía ordenó una inspección al centro tras conocer los hechos a través de los medios, ya que no había sido notificada por la residencia. Familiares y reseñas critican una posible falta de personal en la residencia, aunque otros destacan el buen trato recibido por sus allegados.

Una mujer de 78 años y paciente de alzheimer falleció el pasado domingo tras pasar dos semanas ingresada tras recibir una brutal agresión por parte de otro usuario de su residencia, Caser Residencial. Al parecer, el hombre, de 66 años, y con un trastorno de conducta, la tomó contra ella la noche del 16 de octubre y fue detenido por la Policía Nacional el día 17.

El centro, ubicado en el barrio malagueño de Cerrado de Calderón, es privado y no tiene plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Si bien, desde el organismo autonómico han ordenado una inspección y la Consejería de Igualdad está llevando a cabo, dicen, "las actuaciones pertinentes" en un tema que ya está judicializado.

Así, la Junta de Andalucía no ha tenido constancia de los hechos acontecidos hasta que la noticia de la agresión no ha saltado a los medios de comunicación. Nadie se puso en contacto con ellos para notificar el suceso, ni antes ni después de la muerte de la anciana.

Este lunes, tras saltar la noticia, EL ESPAÑOL de Málaga se desplazó a la residencia para conocer con detalle los hechos. Al teléfono, desde la residencia Caser Residencial de Málaga, tras preguntar por lo ocurrido, remitieron a un comunicado que darán "desde la central" en las próximas horas y que hasta la fecha de publicación de este artículo, no ha sido publicado.

En cuanto a la inspección, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, las autoridades tomarán pruebas de las grabaciones de las cámaras, los testimonios de compañeros del agresor y de la fallecida, así como de los trabajadores, para intentar conocer qué falló en la residencia para llegar a este fatal desenlace.

Caser Residencial apenas lleva dos años abierta en Málaga, se trata de una residencia muy moderna con 156 plazas y más de 9.500 metros cuadrados, con habitaciones individuales, dobles e incluso suites.

Además, cuenta con facilidades de hotel cinco estrellas: gimnasio, sala de terapia, salones, enfermería, atención médica, peluquería y hasta capilla. Así como una unidad para residentes extranjeros. Ofrecen servicios adaptados como prensa internacional, ocio en inglés, televisión internacional y videollamadas, además de contar con profesionales bilingües en inglés.

En su perfil de Google, la residencia tiene 4,0 estrellas sobre 5, un índice de reseñas bastante positivo. Sin embargo, la mayoría de las opiniones negativas coinciden en lo mismo. Algunos familiares remarcan que no entienden "cómo podían tener una enfermera pendiente de varias plantas". Señalan una grave falta de trabajadores de los que destacan su dedicación, pero que califican como "desbordados", siempre según su relato.

En la visita de EL ESPAÑOL de Málaga a los exteriores del centro este lunes, una familiar de una de las usuarias de la residencia confirmaba este lunes haberse enterado de la noticia por este medio. Nadie les había informado de lo ocurrido. Si bien, la mujer remarcaba estar muy contenta con el trato hacia su familiar en el centro, por lo que se había quedado en shock con el relato de los hechos acontecidos.

En cuanto al detenido, hasta el momento no ha pasado a disposición judicial. Por sus evidentes problemas de salud mental, es probable que se realice un examen psicológico para evaluar su capacidad de entender la naturaleza de los actos y determinar el curso a seguir de su figura en el proceso judicial.