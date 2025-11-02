De los 500 millones del Plan Litoral a los 300 del Guadalmedina: Málaga amplía su cartera de grandes proyectos

El silencio que desde hace meses envuelve el Plan Litoral, que, a priori, era el gran proyecto estrella de Francisco de la Torre en el que puede ser su último mandato al frente de la Alcaldía de Málaga, al ruido que empieza a generarse en torno a la viejísima aspiración de la ciudad a conquistar su río maldito: el Guadalmedina.

Aunque oficialmente nadie en el equipo de gobierno del PP entierra la carísima apuesta por transformar la movilidad de la ciudad, con un gran túnel de 2,3 kilómetros y la construcción de varias estaciones soterradas, la ausencia de novedades evidencia el estancamiento de una macrooperación tasada en unos 500 millones de euros.

La envergadura de esta suma hace inviable que el Consistorio pueda siquiera plantearse afrontar su desarrollo sin disponer de fondos europeos y la colaboración tanto de socios públicos, ya sea el Gobierno de España o la Junta de Andalucía, y privados.

La parálisis existente contrasta con las novedades conocidas en las últimas semanas en relación con la pretendida regeneración del cauce del Guadalmedina a su paso por la ciudad, aprovechando su traza para crear nuevos espacios de encuentro entre las márgenes.

Si bien, como ocurre con el Plan Litoral, la activación del proyecto Guadalmedina es aún muy embrionaria, la realidad es que al menos existe una hoja de ruta sobre la que, a priori, quiere avanzar De la Torre.

Sin ir más lejos, la semana pasada, el regidor dio detalles precisos que permiten empezar a imaginar, no sólo visualmente, el impacto de las primeras fases de la actuación pretendida, a la que ha dado forma la empresa Esteyco.

Una primera conclusión más que significativa es que el coste estimado en el anteproyecto inicial, que habrá de ser desarrollado de manera más profunda, eleva el coste de las dos primeras etapas de la intervención a 300 millones de euros.

De esta suma, la más inmediata, en caso de que el Consistorio pueda poner en marcha la maquinaria, está valorada en 73,5 millones de euros.

Se corresponde con la ejecución de los cinco puentes plaza diseñados entre La Goleta y Santo Domingo. A ojos de los técnicos, el desarrollo de las obras en este espacio necesitaría de 15 meses.

Puentes-plaza

De manera detallada, se precisa que habrá tres estructuras, con una superficie cada una de entre los 2.600 y 4.500 metros cuadrados, entre Armiñán y Aurora. Este diseño sustituye a la idea original de crear un solo puente-plaza de grandes dimensiones.

Las otras dos, de 1.300 y 1.400 metros cuadrados, se situarían a la altura de Santo Domingo y del actual puente de la Trinidad. De este modo, se generarían unos 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público.

A todo esto hay que sumar la creación en el cauce de un parque verde entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel. La actuación integral contempla 76.115 metros cuadrados de espacio verde, de los que 28.215 se situarían en la urbanización de superficie (plazas-puente y los bulevares) y los 47.900 restantes en el lecho del río.

Sobre el cauce, se proyecta un parque lineal de 1.400 metros de longitud en el que se combinarán zonas de uso para la ciudadanía con un cauce central renaturalizado con vegetación autóctona, césped y acequias.

En todo el ámbito de actuación se prevé la plantación de más de 600 árboles.

La segunda etapa es la más voluminosa en materia presupuestaria, con un montante de 224,9 millones de euros y un plazo de 25 meses.

Con ese dinero deberán desarrollarse, entre otras acciones, un túnel de 500 metros para extender el paso soterrado ya existente en la avenida de Fátima, en la margen derecha; y la construcción de otro túnel de 1,4 kilómetros en Pasillo de Santa Isabel y la avenida de la Rosaleda, en la parte izquierda.