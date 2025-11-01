Málaga se inspira en San Mamés para imaginar la Nueva Rosaleda: pros y contras de las cinco posibles ubicaciones

Málaga empieza a sentar las bases en su nuevo intento de levantar una Nueva Rosaleda con hasta 55.000 espectadores.

Enterrado el primer proyecto, como consecuencia del fiasco de la candidatura de la capital de la Costa del Sol al Mundial 2030, ahora las tres propietarias del estadio, con el Ayuntamiento a la cabeza, inician el camino para analizar dónde poder levantar este ambicioso complejo.

Para ello, Promálaga ha puesto en marcha la contratación de una asistencia técnica que se encargará de analizar potenciales emplazamientos, profundizando en los pros y contras de cada uno de ellos.

La premisa es que la parcela elegida sea capaz de albergar un complejo con entre 45.000 y 55.000 espectadores, cumpliendo de este modo los estándares UEFA Élite.​​

La documentación que forma parte del expediente de licitación recoge a modo de referencia ya real el estadio San Mamés de Bilbao. Un campo convertido en referencia a nivel nacional.

Mapa con la localización de las parcelas a estudiar para la Nueva Rosaleda.

El inmueble cuenta con 53.332 asientos y sirve de modelo por sus dimensiones, instalaciones complementarias (museo, tiendas, restauración, salas de eventos, etc.) y su integración urbana.​

Las medidas exteriores aproximadas de San Mamés (175 x 222 metros) se usan como base para comprobar la viabilidad espacial en cada una de las cinco parcelas analizadas de Málaga.

Esto permite asegurar que cada opción pueda albergar un estadio de características similares y ofrecer servicios adecuados, tomando en cuenta la disposición norte-sur del terreno de juego para optimizar las condiciones de luz y confort.

El estudio preliminar contempla cinco ubicaciones alternativas: la remodelación y ampliación de La Rosaleda, Ampliación Universidad (Campus Teatinos), San Cayetano, Lagar de Oliveros y Manzana Verde.

Cada opción ofrece ventajas y desafíos. Mientras La Rosaleda destaca por su conectividad y situación céntrica, su emplazamiento limita el crecimiento; San Cayetano y la Manzana Verde, por su parte, brindan grandes superficies, pero requieren más trámites urbanísticos y desarrollo de accesos.

Finalmente, Lagar de Oliveros y la ampliación de la Universidad disponen de suelo público y opciones de crecimiento junto a equipamientos residenciales y universitarios.​​

El proceso incluye la consulta a organismos sectoriales, análisis de transporte público (metro, bus, tren) y una hoja de ruta con plazos estimados y costes. La decisión final será clave para el futuro de Málaga como ciudad deportiva moderna y conectada.​​

Rosaleda.

Superficie de la parcela: 57.891 metros cuadrados.

Edificabilidad: 70.000 metros cuadrados.

Topografía: Terreno plano, consolidado, pendiente muy ligera.

Entorno: Ubicación urbana central, excelente red de transporte público (metro, autobús, cercanías), pero con espacio exterior comprometido y necesidad de reubicar instalaciones anexas.​

Propiedad: Ayuntamiento, Diputación y Junta; instalaciones anexas de titularidad municipal.​

Planeamiento: En trámite Estudio de Detalle para ampliación; requiere modificar trazado de Avenida Palmilla y ejecutar Plaza Puente; hace falta reubicar el instituto Guadalmedina y otras dotaciones.

Limitaciones específicas: Dominio público hidráulico (río Guadalmedina). Afecciones aeronáuticas. Requiere tramitar proyectos urbanísticos previos.​

Universidad

Superficie de la parcela: 66.037 m² (Parcela D1 deportiva + SIPS 2 social).

Edificabilidad: 14.441 m² (ampliable vía Estudio de Detalle).

Topografía: Altiplano, pendiente acusada en flanco norte y oeste, suave hacia arroyo y vías de Metro.

Entorno: Junto a equipamientos universitarios y residenciales, buena red peatonal y de transporte (metro, autobús, buenas conexiones a A-7 y A-357).​

Propiedad: Universidad de Málaga (posible reversión al Ayuntamiento).​

Planeamiento: Plan Especial aprobado parcialmente, pendiente de completar urbanización y aumentar edificabilidad vía Estudio de Detalle.​

Limitaciones específicas: Normativa aeronáutica (altura), dominio público hidráulico (arroyo), necesita análisis de impacto y seguridad aérea.​

San Cayetano

Superficie de la parcela: 124.893 metros cuadrados.

Edificabilidad: Por determinar (Plan Especial pendiente)

Topografía: Prácticamente plano, ligeras pendientes en flancos por rellenos artificiales.​

Entorno: Aislado, pendiente de desarrollo; actualmente con débil conexión urbana y de infraestructuras; posibilidad de grandes bolsas de aparcamiento y nuevos desarrollos urbanos.​

Propiedad: Privada, adquisición pendiente (ocupación o expropiación).​

Planeamiento: Previsto por PGOU como sistema general para estadio; pendiente Plan Especial y proyectos urbanísticos.​

Limitaciones específicas: Necesita desarrollo integral del entorno. Dificultad de conexión peatonal y accesos por transporte público. Necesidad de mejora en conexiones con A-7. Posibilidad de desarrollo en el nuevo entorno de ciudad. Disposición de gran superficie para adaptación a requerimientos de diseño.

Lagar de Oliveros

Superficie de la parcela: 62.060 metros cuadrados.

Edificabilidad: 31.030 metros cuadrados.

Topografía: Pendiente continua descendente al oeste y sur.​

Entorno: Integrado en sector SUS-PT-5, urbanización y reparcelación en trámite; entorno residencial por desarrollar; requiere consulta a Educación por parcelas anexas.​

Propiedad: Dotación municipal, pendiente de completar reparcelación y urbanización.​

Planeamiento: Plan Parcial aprobado, urbanización y reparcelación en trámite; posibilidad de aumentar edificabilidad.​

Limitaciones específicas: Afecciones aeronáuticas, dominio público hidráulico (arroyo), pendiente completar información geotécnico.​ Requiere ejecución de la totalidad de la urbanización del sector.

Manzana Verde