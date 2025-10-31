"Boikot Israel", "Palestina libre": los mensajes que lucen en el viejo Correos de Málaga, del que es dueño un magnate israelí

Imagen de los mensajes pintados en la fachada del edificio de Correos, en Málaga.

"Boikot Israel". "Palestina libre". "¡Atentado turístico!". Estos son los tres mensajes que adornan la fachada principal del edificio de Correos. Inmueble en estado de abandono absoluto desde hace más de 15 años y cuya propiedad, un grupo empresarial de Israel, pretende transformarlo en un hotel de 5 estrellas Gran Lujo.

La naturaleza de la crítica grafiada sobre el complejo tiene una clara vinculación con el origen de la firma Nitsba Spain, del que es administrador único el magnate israelí Haim Tsuff. Esta entidad es, desde principios de 2020, dueña de una de las más icónicas construcciones de la capital de la Costa del Sol.

El esfuerzo económico asumido por la entidad no fue menor. Adquirió en pública subasta el antiguo Correos tras desembolsar del orden de 23,5 millones de euros a la Junta de Andalucía, a la que el Gobierno de España, en tiempos en los que era José Luis Rodríguez Zapatero el presidente, le entregó el edificio como parte del pago de la deuda histórica con la región.

Desde que fuese clausurada como sede principal de Correos en la provincia de Málaga, el inmueble permanece cerrado, sin uso, a la espera de una nueva vida.

El proyecto de cambio de uso y de reconversión está en marcha desde hace varios años, aunque atascado a la espera de que el Ayuntamiento de Málaga allane definitivamente el camino al estudio de ordenación presentado por la propiedad.

La intención de la promotora es transformarlo en un hotel de primer nivel, con capacidad para un mínimo de 200 habitaciones. Con una apuesta por la calidad arquitectónica, la propuesta recoge, además, incluye comercios de alto valor y restaurantes.

Imagen del edificio de Correos.

Para alcanzar ese reto, desde la propiedad se plantea incrementar el techo edificable actualmente permitido en el edificio. En concreto, subirlo en 3.866,65 metros cuadrados, aunque "haciendo uso de la volumetría actual del edificio, alcanzando una edificabilidad total de 17.480,45 metros".

El cambio de uso pretendido para Correos conlleva para la ciudad la pérdida de un significativo espacio actualmente calificado como equipamiento. Por este motivo, el propietario se ve obligado a compensar con dos terrenos residenciales y hoteleros que serán reconvertidos en equipamientos.

En los últimos tiempos, las noticias vinculadas a Correos no son especialmente favorables. Hace poco se supo que el Ayuntamiento de Málaga había abierto un expediente que puede concluir con una multa económica por la presencia de ratas y roedores. A esto se suma la presencia habitual de okupas dentro del recinto de Correos, aunque no en el interior del edificio.