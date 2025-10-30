Málaga avanza en su plan para soterrar parte de Valle Inclán: la avenida tiene 3 km y soporta más de 55.000 coches diarios

La remodelación y soterramiento parcial de la Avenida Valle Inclán, uno de los grandes ejes viarios de Málaga capital, avanza.

Antes de activar la licitación del contrato para la redacción del proyecto constructivo, el Ayuntamiento ha dado a conocer la adjudicación a la firma Cemosa, por un importe de 14.300 euros y un plazo de 6 semanas, de la elaboración de las bases técnicas que acompañarán el futuro pliego de condiciones.

La futura zona de intervención se extiende entre la intersección de Valle Inclán con el Camino de Suárez, la avenida de Martínez Maldonado y el acceso a Carlinda, San Alberto y La Corta.

Desde la Casona del Parque destacan que es el primer paso para llevar a cabo una obra que supondrá, a través de la construcción de un paso inferior para la vía principal, la mejora de la fluidez del tráfico de este eje de circulación transversal de la ciudad.

Esta avenida, que registra una intensidad media de 25.000 vehículos/día en sentido oeste y 30.700 vehículos/día en sentido este, cuenta con 3 kilómetros de longitud y dispone de 5 intersecciones principales de oeste a este: autovía MA-20 en el origen, Camino de Suárez, avenida de Simón Bolívar, avenida de La Palmilla y avenida de Jorge Silvela.

El objetivo principal del proyecto es el de transformar la intersección actual, de modo que se mejoren y optimicen los movimientos y el tráfico sea lo más fluido posible en todos los movimientos del cruce.

Igualmente, se garantizará el acceso a todas las calles confluyentes y se generarán nuevos espacios públicos en la intersección, siempre que se garantice la seguridad para los peatones.

Por último, se contempla la regeneración urbana del entorno en superficie, lo que facilitará el tránsito peatonal seguro entre las barriadas de Miraflores y Carlinda.