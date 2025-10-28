Agreden a un hombre de unos 40 años en el barrio de La Trinidad de Málaga: ha sido trasladado al Hospital Regional
Los hechos han sucedido alrededor de las 12:30 horas de este martes en la Plaza Imagen, en la capital de la Costa del Sol.
Un hombre de unos 40 años de edad ha sido trasladado este martes al Hospital Regional de Málaga tras haber sido agredido.
Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. Las fuentes detallan que sobre las 12:30 horas de este martes recibieron una llamada informando de un varón agredido.
Los hechos han ocurrido en la Plaza Imagen, en el barrio de La Trinidad. Las fuentes no han sabido precisar el estado de la víctima, que fue llevada por los servicios sanitarios hasta el centro hospitalario. Desde el 112 se puso en conocimiento de la Policía Nacional lo sucedido.